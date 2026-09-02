Al menos tres muertos y tres policías heridos en un tiroteo en el norte de Estados Unidos

Un tiroteo en Minneapolis en la tarde del miércoles dejó al menos tres muertos, incluyendo el atacante, y tres policías heridos, según las autoridades.

La Policía local informó en redes sociales que había "varias víctimas", y pidió a los residentes evitar la zona del edificio residencial en el centro de la ciudad. Un video en redes sociales y de las estaciones de televisión locales muestra un fuerte despliegue policial cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis. Poco después de las 16:30 se recibió una llamada al 911 en la que se informaba de disparos en el edificio. Los agentes entraron en él tres minutos más tarde y encontraron a las víctimas en el interior, según explicó el sargento de la policía Garrett Parten.

Una de las víctimas murió en la escena y otra en el hospital, Hannepin County Medical Center, donde fueron transportados los heridos. El centro médico no ha dado información sobre los heridos.

El gobernador de Minnesota, Tim Waltz, dijo en su cuenta de X que las autoridades estaban en función de un tiroteo en el centro de Minneapolis y que había funcionarios estatales en el sitio "para apoyar a las fuerzas de seguridad locales". "Minnesota está rezando por nuestros equipos de emergencia", escribió Waltz.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en X que la agencia estaba al tanto del tiroteo y había desplegado personal. "Ofreceremos todos los recursos que sean necesarios para ayudar a las autoridades locales", escribió.

El verano pasado en Minneapolis se produjeron al menos cuatro tiroteos masivos en el lapso de unas tres semanas, entre ellos el ataque contra la escuela católica Annunciation, donde murieron dos niños y una veintena de personas resultaron heridas.