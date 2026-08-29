Alerta en Brasil por El Niño: dos muertos y cientos de casas destruidas por una tormenta de granizo

Al menos dos muertos, entre ellos un niño, provocó una atípica tormenta de granizo en el sur de Brasil que afectó a 21 municipios del estado de Rio Grande do Sul y dañó más de 1.600 viviendas, informó hoy sábado la Defensa Civil.

La región se encuentra en alerta por eventos climáticos extremos asociados a la corriente de El Niño, como temporales y lluvias por encima del promedio histórico, además de fuertes vientos y granizo.

Rio Grande do Sul, uno de los estados más ricos de Brasil y fronterizo con Argentina y Uruguay, sufrió en 2024 una de las mayores tragedias climáticas de su historia, cuando las inundaciones afectaron cerca del 90 por ciento de su territorio y dejaron más de 180 muertos.

Según el último balance de la Defensa Civil, al menos 28 personas tuvieron que abandonar sus viviendas desde la noche del viernes a causa de los daños provocados por los temporales, registrados entre el viernes y la madrugada del sábado.

El municipio más afectado fue Tres Palmeiras, en el norte del estado y a 200 kilómetros de la frontera con Argentina, donde el granizo dañó unas 1.000 viviendas y afectó cerca del 60 por ciento del área municipal.

El Niño es un fenómeno climático natural caracterizado por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, que provoca alteraciones en los patrones de vientos y lluvias en distintas partes del mundo.