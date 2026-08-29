Dictaron una segunda prisión preventiva para Fernando Cerimedo en Bolivia

La Justicia de Bolivia ha dictado una nueva y segunda prisión preventiva para el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez bajo la imputación de supuesto enriquecimiento ilícito. Esta medida procesal se suma de forma directa a la otra causa penal preexistente que enfrenta por la presunta tentativa de femicidio contra su pareja, Nadia Beller.

El dictamen estuvo a cargo del juez Douglas Borda, quien resolvió formalmente que Cerimedo cumpla un periodo de seis meses de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz. La trascendental decisión judicial se materializó de manera inmediata tras el desarrollo de una audiencia virtual llevada a cabo este sábado.

La palabra del acusado desde el encierro

Durante la realización de la audiencia virtual, el asesor político participó activamente desde las instalaciones del penal de Palmasola, situado en Santa Cruz de la Sierra. En su intervención ante el estrado, el consultor declaró con firmeza que no tiene intenciones de eludir a la justicia ni de fugar por las causas que se le investigan actualmente.

"Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida", sostuvo de manera virtual ante el magistrado.

"Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió", declaró textualmente el imputado, en base a lo reconstruido por el diario boliviano El Deber.

Previo a esta resolución, el colaborador del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, debió declarar formalmente ante la Justicia de ese país en el marco de la causa abierta por enriquecimiento ilícito. En dicha ocasión, Cerimedo había afirmado que percibe medio millón de dólares al mes desde el año 2025, atribuyendo dichos ingresos al rendimiento económico de sus empresas de comunicación digital.

Declaración informativa y el debate sobre sus ingresos

En el marco de una declaración informativa formal, el estratega político adoptó la estrategia legal de no contestar las más de 200 preguntas que le fueron formuladas por las autoridades requirentes. Al ser consultado específicamente sobre su origen laboral y los capitales manejados, se limitó a argumentar que el dinero "proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital", al tiempo que reafirmó públicamente su vínculo estrecho con el mandatario Rodrigo Paz.

Durante el interrogatorio judicial se abordaron de manera directa sus finanzas personales con los siguientes ejes:

Ante la consulta de cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025, el exasesor del mandatario argentino respondió de forma concreta: "Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia".

Al ser sometido a una repregunta focalizada en el año 2026, el imputado sostuvo: "Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior".

El estado de la causa por presunta tentativa de femicidio

La situación legal del consultor argentino se complica severamente al mantenerse en paralelo con la otra causa por la que se encuentra imputado, la cual investiga la presunta tentativa de femicidio en contra de su pareja, Nadia Beller.

Esta primera medida cautelar restrictiva de la libertad fue dispuesta originalmente tras una extensa y compleja audiencia cautelar llevada a cabo en Santa Cruz de la Sierra. En dicha instancia, el juez Wilson Espada tomó la determinación de rechazar de plano los diferentes planteos presentados por la defensa técnica del acusado, habilitando al mismo tiempo de manera oficial la incorporación de toda la información que fue extraída directamente del teléfono celular perteneciente al propio Fernando Cerimedo.