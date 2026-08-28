Trump anunció el mayor acuerdo petrolero de la historia con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió el escenario geopolítico al anunciar un acuerdo energético con Venezuela que catalogó formalmente como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial". El anuncio, difundido a través de la plataforma Truth Social, marca un giro drástico y sin precedentes en la relación bilateral entre ambas naciones, abriendo un escenario de profundo impacto global en el mercado de hidrocarburos. Según lo expresado por el mandatario norteamericano, la operación permitirá a Washington obtener el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, una cifra monumental que, en sus propias palabras, "más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos" y promete reducir de manera sustancial los precios de la gasolina "a largo plazo".

La negociación y el alcance operativo

La arquitectura de este pacto se estructuró mediante gestiones de alto nivel. Trump destacó explícitamente el rol protagónico del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quienes encabezaron las negociaciones junto a la presidenta venezolana Delcy Rodríguez y destacados representantes del sector privado. Desde la perspectiva de la administración norteamericana, la operación se concretó "sin costo para el contribuyente estadounidense".

Medios especializados y fuentes del sector señalaron que la letra chica del entendimiento contempla aspectos técnicos de máxima relevancia:

Participación directa en campos estratégicos situados en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Acceso preferencial al crudo pesado característico de la región caribeña.

Implementación de un esquema de administración conjunta de activos estratégicos.

Si bien corporaciones norteamericanas como Chevron operan históricamente en territorio venezolano bajo licencias especiales, los analistas coinciden en que jamás se había estructurado un entendimiento de esta magnitud y escala operativa.

Repercusiones políticas y sorpresa en Caracas

En la capital venezolana, el anuncio generó una sorpresa generalizada, alcanzando incluso a sectores internos del oficialismo. Fuentes cercanas al gobierno de Delcy Rodríguez deslizaron que este pacto podría concebirse como una pieza clave dentro de una estrategia más amplia orientada a levantar sanciones internacionales, atraer flujos de inversión extranjera y lograr la ansiada estabilización de una economía que arrastra una década de profunda contracción. La administración venezolana busca desde hace meses recomponer vínculos diplomáticos con Washington y diversificar sus socios energéticos, fuertemente condicionados por la caída de la producción interna y la tradicional dependencia de los mercados asiáticos.

Sin embargo, el camino hacia la implementación no está exento de obstáculos. Expertos consultados por medios internacionales advirtieron sobre la aparición de desafíos legales y políticos en ambas orillas:

En Washington, tanto legisladores demócratas como republicanos ya elevaron pedidos formales para conocer los detalles precisos sobre el alcance real del pacto, exigiendo claridad en materia de propiedad, control operativo y eventuales compromisos financieros.

En Venezuela, diversos sectores opositores cuestionaron con dureza la falta de transparencia en la negociación y reclamaron enfáticamente que cualquier entendimiento vinculado a recursos estratégicos sea debatido y aprobado por la Asamblea Nacional.

Inquietud global y reconfiguración geopolítica

El impacto de este entendimiento trasciende el plano bilateral y genera profunda inquietud en otros actores de peso en el tablero internacional. China y Rusia, principales aliados energéticos de Venezuela durante los últimos años, observan con cautela un movimiento que amenaza con desplazar su posición de privilegio en el país caribeño. Firmas estatales y privadas como la china CNPC y diversas compañías rusas vinculadas a Rosneft mantienen importantes participaciones en proyectos clave dentro de la Faja del Orinoco. En consecuencia, un avance sostenido de la influencia estadounidense promete reconfigurar de manera radical el mapa de poder y hegemonía en la región.