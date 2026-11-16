Miles de clientes de algunas de las principales entidades financieras de Estados Unidos reportaron este lunes dificultades para acceder a sus cuentas bancarias y utilizar los servicios digitales. Los inconvenientes alcanzaron a instituciones de gran presencia en el sistema financiero estadounidense, entre ellas Chase, Bank of America y Wells Fargo, además de US Bank y JP Morgan, cuyos usuarios también comunicaron problemas en sus plataformas.

Las denuncias comenzaron a multiplicarse durante la mañana y pusieron en evidencia una interrupción que afectó el acceso habitual a los servicios bancarios en línea. Los reportes incluyeron dificultades para ingresar a las cuentas y demoras en la ejecución de determinadas transacciones, lo que generó preocupación entre los clientes que intentaban operar con normalidad.

La magnitud de los inconvenientes quedó reflejada en los registros del portal especializado DowDetector, que monitorea incidencias y problemas de funcionamiento de servicios en distintos lugares del mundo. Según los datos difundidos, antes de las 14.00, hora local de Estados Unidos —las 16.00 en Argentina—, la plataforma había recibido más de 4.000 informes de incidencias correspondientes a clientes de Chase.

A esa cantidad se sumaron más de 2.500 reportes de usuarios de Bank of America, Wells Fargo, US Bank y JP Morgan. Los registros reflejaron la extensión de las dificultades entre clientes de diferentes entidades financieras, que comenzaron a comunicar inconvenientes para utilizar los servicios digitales.

El volumen de denuncias convirtió a los problemas de acceso bancario en un tema de preocupación durante la jornada, especialmente por la cantidad de usuarios que dependen de estas plataformas para consultar sus cuentas y realizar operaciones.

Chase reconoció un fallo técnico

Frente a la cantidad de reclamos, un portavoz de Chase reconoció que la entidad atravesaba inconvenientes técnicos que estaban provocando demoras en algunas operaciones.

En declaraciones a la cadena CNN, el representante explicó que determinadas transacciones estaban tardando más de lo habitual en completarse, aunque aseguró que los clientes mantenían el acceso a sus cuentas y a sus fondos.

"Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos", manifestó el portavoz.

Asimismo, indicó que la entidad estaba trabajando para normalizar el funcionamiento de sus servicios lo antes posible. La explicación oficial permitió conocer que, al menos en el caso de Chase, el inconveniente estaba relacionado con una falla del sistema que afectaba los tiempos de procesamiento de algunas operaciones. Sin embargo, el representante hizo una aclaración específica respecto del origen del problema: se trataba de un fallo técnico y no de un ciberataque generalizado.

La distinción fue relevante frente a la preocupación que pueden generar las interrupciones de los servicios financieros digitales, especialmente cuando involucran a una entidad con miles de clientes que utilizan sus plataformas para administrar sus fondos.

Zelle también registró centenares de reclamos

Los problemas no se limitaron a las plataformas de las entidades bancarias. Durante la misma jornada, Zelle, la red de pagos que permite transferir dinero entre cuentas bancarias, también registró centenares de quejas de usuarios.

La aparición de reportes vinculados con este servicio amplió el alcance de los inconvenientes, ya que las dificultades también alcanzaron a una herramienta utilizada para realizar transferencias de dinero entre cuentas. Las primeras incidencias comenzaron a reportarse alrededor de las 09.30, hora local de Estados Unidos, equivalentes a las 11.30 en Argentina. Desde ese momento, algunos usuarios empezaron a advertir problemas para acceder a sus plataformas bancarias y utilizar los servicios disponibles.

Hasta el momento de la información difundida, las entidades involucradas no habían ofrecido explicaciones generales sobre el origen de los inconvenientes que afectaban a los clientes que intentaban ingresar a sus servicios en línea.

En el caso de Chase, además de las declaraciones de su portavoz a CNN, la propia cuenta de soporte de la entidad respondió consultas y reclamos de usuarios a través de la red social X.

"Actualmente estamos trabajando para resolver un problema con la banca en línea", señaló Chase Support en respuesta a un cliente que había manifestado dificultades para acceder a su cuenta. La comunicación confirmó que el banco estaba al tanto de los problemas y que sus equipos trabajaban para restablecer el funcionamiento habitual de la banca digital.

Una sucesión de fallas técnicas en servicios esenciales

Los inconvenientes registrados en el sistema bancario estadounidense se produjeron pocos días después de otra interrupción de gran magnitud que afectó al transporte aéreo nacional.

Un fallo técnico en los sistemas de telecomunicaciones utilizados por el sector aeronáutico provocó la paralización de las operaciones y dejó en tierra a más de 12.000 vuelos, además de ocasionar más de 10.000 cancelaciones durante el viernes y el sábado. La interrupción obligó a suspender los despegues a nivel nacional y generó importantes dificultades en el funcionamiento del transporte aéreo estadounidense.

Las autoridades de Estados Unidos divulgaron el sábado que el problema tuvo su origen en la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas. Ese proceso de reemplazo del cableado fue señalado como el factor que originó la suspensión total de los despegues.

La coincidencia temporal entre los inconvenientes bancarios y la reciente paralización del transporte aéreo volvió a poner en primer plano el impacto que pueden tener las fallas técnicas cuando afectan sistemas de servicios esenciales y plataformas utilizadas masivamente.

Microsoft 365 también había sufrido una interrupción global

A esta sucesión de problemas se sumó otro episodio registrado durante la semana pasada, cuando Microsoft experimentó una suspensión de sus servicios de Microsoft 365, que incluyó herramientas ampliamente utilizadas como Teams y Outlook.

La interrupción afectó el funcionamiento de esos servicios y posteriormente fue explicada por un alto directivo de la compañía.

Este lunes, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma en Microsoft, atribuyó la reciente caída global de Microsoft 365 a una combinación de factores técnicos. Según explicó, el problema estuvo relacionado con un "defecto latente" introducido en julio, que coincidió con una mayor carga de trabajo y una menor capacidad disponible en los servidores.

La explicación de Lamanna vinculó la interrupción con la combinación de una falla que permanecía en el sistema, el incremento de la demanda y las limitaciones de capacidad de la infraestructura tecnológica.

De esta manera, los problemas registrados en Microsoft se incorporaron a una serie de interrupciones que, en pocos días, también habían alcanzado al transporte aéreo y a los servicios bancarios de Estados Unidos.