León XIV culmina su histórica gira por Sudamérica: cómo será la despedida

El Papa León XIV se prepara para concluir este lunes su primera visita apostólica a Sudamérica, un recorrido que comenzó en Uruguay, continuó por Argentina y finalizará en Perú, donde transcurrieron las últimas jornadas de una gira que tuvo distintas actividades pastorales e institucionales.

Después de visitar Uruguay y Argentina, el Sumo Pontífice llegó este domingo a la ciudad amazónica de Pucallpa, luego de cumplir una intensa jornada de actividades en Cusco. De esta manera, atraviesa las últimas horas de su permanencia en territorio peruano, antes de emprender el regreso a Roma.

La visita apostólica finalizará oficialmente en Lima, ciudad en la que León XIV tiene previstas sus últimas actividades antes de abandonar el continente. La agenda contempla encuentros con personas asistidas por instituciones religiosas, una celebración eucarística y una ceremonia formal de despedida en instalaciones militares.

El recorrido por Perú tiene una significación particular dentro de esta primera gira sudamericana, ya que se trata del país donde el Papa obtuvo la nacionalidad en 2015 y donde desarrolló gran parte de su actividad pastoral. Ese vínculo constituye uno de los elementos destacados de la etapa final de su viaje.

Pucallpa y la celebración multitudinaria en la región de Ucayali

En el tramo de la visita correspondiente a Pucallpa, el programa del viaje también contempla una celebración religiosa de convocatoria multitudinaria en la Villa Deportiva Regional de Ucayali, conocida como La Videnita.

La misa fue presentada como uno de los acontecimientos centrales de la presencia del Pontífice en esa ciudad amazónica, antes de su regreso a Lima para desarrollar las actividades finales de la gira. La llegada a Pucallpa se produjo después de una jornada intensa en Cusco, en el marco de un itinerario que incluyó diferentes puntos de Perú y que constituye la última etapa de su primera visita apostólica a Sudamérica.

El desarrollo de estas actividades precede a la jornada de despedida prevista para este lunes, cuyo cronograma oficial establece una serie de compromisos en Lima y el Callao antes de la partida hacia Italia.

Una agenda institucional y religiosa para el último día en Perú

De acuerdo con el programa oficial, la jornada del lunes comenzará a las 8.30, hora local, cuando León XIV visite la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el Callao.

Durante ese encuentro, el Papa tomará contacto con el personal de la institución y con las personas que reciben asistencia en el establecimiento. Se trata de una actividad de carácter institucional que forma parte de los compromisos programados antes de la celebración religiosa de despedida.

Posteriormente, a las 10.30, el Pontífice presidirá una misa en la Base Aérea Las Palmas, considerada una de las principales celebraciones de la última jornada y la última misa de su visita a territorio peruano.

La ceremonia incluirá una homilía y concentrará la mayor cantidad de asistentes prevista para ese día. Para su realización se estableció un dispositivo especial que contempla medidas de seguridad, controles de acceso y organización del transporte público.

La celebración constituye uno de los momentos centrales del cierre de la visita apostólica, luego de las actividades desarrolladas en Uruguay, Argentina y diferentes ciudades peruanas.

La despedida oficial será en la Base Aérea del Callao

El cronograma establece que la ceremonia oficial de despedida de León XIV se realizará a las 13.15 en la Base Aérea del Callao. Media hora después, a las 13.45, hora de Perú, está prevista la partida del vuelo papal con destino a Roma.

Para quienes siguen los horarios desde Argentina, la salida del avión está programada para las 15.45, de acuerdo con la diferencia horaria consignada en la agenda.

Las autoridades establecieron que el terminal militar no estará habilitado como un espacio de concentración pública para quienes deseen acercarse a despedir al Pontífice. Por lo tanto, la ceremonia se desarrollará dentro del marco institucional previsto para la finalización de la visita.

El orden de las actividades permite identificar los últimos compromisos de León XIV en territorio peruano: primero, el encuentro en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados; luego, la misa en Las Palmas y, finalmente, el acto formal de despedida en la Base Aérea del Callao.

Un recorrido que atravesó Uruguay, Argentina y Perú

La primera gira sudamericana de León XIV comprendió tres países: Uruguay, Argentina y Perú. El viaje de Robert Prevost representó un acontecimiento histórico y un punto de inflexión para América Latina, tanto por las convocatorias multitudinarias que acompañaron sus actividades como por el contenido de los mensajes transmitidos durante su recorrido.

Más allá de las concentraciones de fieles en calles y plazas, la visita permitió consolidar un perfil de pontificado vinculado con el conocimiento de la realidad latinoamericana desde adentro. La experiencia pastoral desarrollada en Perú constituye un componente destacado de ese vínculo con la región.

El recorrido no estuvo limitado a una agenda estrictamente protocolar. Durante su presencia en los distintos países, el Sumo Pontífice eligió abordar problemáticas urgentes de la realidad contemporánea, con mensajes que buscaron interpelar a diferentes sectores de la sociedad.

En ese sentido, el alcance de sus intervenciones trascendió a los fieles practicantes y también llegó a sectores alejados de la religión, además de dirigirse a la propia dirigencia política.

La dimensión de las convocatorias y el contenido de los mensajes constituyeron dos aspectos centrales de una gira que buscó establecer un contacto directo con las realidades sociales y políticas de los países visitados.

El vínculo de León XIV con Perú

La última etapa del viaje adquiere una relevancia particular por la relación personal y pastoral que León XIV mantiene con Perú. El país le otorgó la nacionalidad en 2015 y fue el territorio donde desarrolló gran parte de su actividad pastoral antes de asumir el pontificado.

Por ese motivo, la conclusión de la gira en suelo peruano representa el cierre de un recorrido sudamericano que incluyó países con los que el Pontífice mantuvo contacto durante su primera visita apostólica a la región.

La jornada de este lunes concentrará las últimas actividades institucionales y religiosas antes de su regreso a Roma. La visita a la casa de acogida, la misa en la Base Aérea Las Palmas y la ceremonia oficial en el Callao integran el programa previsto para despedirse del país.

Con la partida programada para las 13.45, hora peruana, León XIV pondrá fin a su primera gira por Sudamérica, después de recorrer Uruguay, Argentina y Perú. Un viaje que combinó celebraciones religiosas, encuentros institucionales y mensajes sobre las problemáticas contemporáneas de América Latina, y que dejó como uno de sus rasgos centrales la búsqueda de un contacto directo con los fieles, los sectores sociales y la dirigencia política de la región.