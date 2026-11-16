VIDEO: en el final del viaje le arrojaron un rosario en la cara al Papa en Perú

El Papa León XIV recibió el impacto de un objeto arrojado desde la multitud mientras recorría en el papamóvil la Base Aérea Las Palmas, en Lima, Perú. El episodio se produjo este lunes, durante el último día de su visita al país andino y apenas unos minutos antes de la misa multitudinaria con la que concluyó su gira por Sudamérica.

El hecho quedó registrado en imágenes difundidas después del incidente. En ellas se observa al Pontífice haciendo una mueca y llevándose una mano al rostro, cerca del ojo, inmediatamente después de recibir el golpe. Según los reportes y las fotografías de agencias, el objeto que lo alcanzó habría sido un rosario o un denario lanzado por uno de los fieles que se encontraba entre las personas congregadas para verlo pasar.

La situación se produjo mientras León XIV avanzaba en el vehículo utilizado para sus desplazamientos entre los asistentes. Como ocurre habitualmente durante este tipo de recorridos, numerosas personas se acercan al papamóvil y arrojan objetos con la intención de que lleguen hasta el Papa. En esta oportunidad, uno de esos elementos impactó directamente contra su rostro.

A pesar del susto provocado por el golpe, el jefe de la Iglesia católica continuó el recorrido sin interrupciones. El incidente no modificó el desarrollo de las actividades previstas para esa jornada y la misa de despedida se realizó según lo programado.

Un misterio de denario lanzado desde la multitud golpeó accidentalmente en el rostro al Papa León XIV durante su misa de despedida en Perú este 16 de noviembre. Un recordatorio con mucho cariño: por favor, tengan cuidado y no le arrojen objetos al Santo Padre. ¡Un aplauso para su Ángel de la Guarda! Foto: Alfredo Estrella/Getty Images Sigue nuestra cobertura del Papa León en Uruguay, Argentina y Perú en https://t.co/NlWW7lurZt y mira todos los videos completos de todos sus eventos en https://t.co/3w2upEIaDd. Visita https://t.co/C22cpEHHYN y descarga GRATIS el nuevo libro electrónico de EWTN: "En oración por nuestro Santo Padre, Papa León XIV". — EWTN News Español (@aciprensa) November 16, 2026

Un rosario alcanzó el rostro del Pontífice

De acuerdo con los reportes y las fotografías de agencias, el objeto que golpeó a León XIV fue un rosario o un denario. Las imágenes permitieron observar la reacción inmediata del Papa, que hizo un gesto de molestia y llevó su mano hacia la zona del rostro próxima al ojo.

El episodio llamó la atención porque ocurrió en medio de una multitud que esperaba el paso del Pontífice en la Base Aérea Las Palmas. La entrega o el lanzamiento de objetos hacia el papamóvil es una práctica habitual entre los fieles que participan de estos recorridos. Entre los elementos que suelen arrojarse se encuentran rosarios, peluches y otros objetos, con la intención de que el Papa pueda recibirlos o atraparlos.

En ocasiones anteriores, León XIV había sorprendido a quienes lo saludaban por su rapidez para atrapar algunos de esos elementos mientras se desplazaba. Esta vez, sin embargo, el objeto no llegó a sus manos y terminó impactando contra su cara.

Aunque el golpe provocó una reacción visible, no se informó que el Pontífice hubiera sufrido lesiones de gravedad. Después del episodio, siguió con el programa previsto y participó de la celebración religiosa que marcó el cierre de su estadía en Perú.

La misa de despedida reunió a 1,5 millones de personas

El incidente ocurrió minutos antes de la última misa de León XIV en territorio peruano, una celebración multitudinaria que reunió a alrededor de 1,5 millones de fieles, según la estimación difundida por el Vaticano.

La Base Aérea Las Palmas fue el escenario de esta convocatoria, que puso fin a una visita particularmente significativa para el Papa por su historia personal y religiosa en el país. La celebración se desarrolló con normalidad pese al episodio ocurrido durante el recorrido en papamóvil.

La dimensión de la asistencia reflejó la convocatoria que tuvo la presencia del Pontífice en Lima durante el tramo final de su gira sudamericana. Miles de personas habían esperado su paso y participaron de las actividades organizadas para despedirlo.

La misa constituyó el último gran acto de su visita apostólica a Perú. León XIV pudo completar la agenda prevista y mantener el contacto con los fieles que se habían congregado para acompañarlo en su despedida.

El cierre de una gira de 12 días por Sudamérica

El episodio se produjo en el último día de una gira de 12 días por Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido permitió al Pontífice visitar los tres países y desarrollar distintas actividades durante su primera visita apostólica por la región.

La etapa peruana tuvo una relevancia especial debido a la relación personal que León XIV mantiene con ese país. De origen estadounidense y con ciudadanía peruana, vivió allí durante más de dos décadas y desarrolló una extensa trayectoria religiosa. Entre sus responsabilidades pastorales se encuentra su desempeño como obispo de Chiclayo.

Por ese motivo, Perú ocupa un lugar particular en su historia personal. El propio Pontífice considera al país andino como su "segunda patria", una expresión que refleja el vínculo construido durante los años en los que desarrolló su labor pastoral y mantuvo contacto con la población.

La visita estuvo acompañada por numerosas muestras de afecto y una convocatoria masiva de fieles. El recorrido por la Base Aérea Las Palmas, que terminó con el incidente del rosario, fue parte de las últimas actividades de una estadía que concentró una atención especial por la relación del Papa con el país.