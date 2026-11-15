León XIV denunció la explotación de la Amazonía y los asesinatos de líderes indígenas

El Papa León XIV denunció este domingo la explotación de la región de la Amazonía y condenó las situaciones de violencia, desprotección y abandono que afectan a las comunidades indígenas de Perú. Durante un acto realizado en el Malecón de Callao, en Pucallpa, una importante ciudad amazónica peruana, el pontífice puso el foco en el asesinato de líderes originarios, los abusos sexuales, la falta de acceso a derechos fundamentales y el deterioro ambiental provocado por distintas actividades extractivas.

La intervención se produjo durante una de las jornadas más exigentes de su viaje, después de haber pasado la mañana en Cusco, a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Desde allí se trasladó a Pucallpa para participar de un encuentro con representantes de los pueblos amazónicos, en una actividad que vinculó con el legado del papa Francisco y su "inolvidable visita a Puerto Maldonado".

León XIV explicó que su presencia respondía al propósito de acompañar a los pueblos de esa región en la "búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras". El encuentro tuvo lugar en el Malecón de Yarinacocha, junto a la turística laguna de Pucallpa y al río Ucayali, uno de los afluentes del Amazonas.

La actividad incluyó bailes y cantos tradicionales de las diferentes comunidades, además de la exposición de las reivindicaciones y preocupaciones de sus líderes. En ese marco, el Papa escuchó los reclamos de los representantes indígenas y transmitió un mensaje centrado en la defensa de sus derechos, la protección de sus territorios y la necesidad de modificar las condiciones que profundizan su vulnerabilidad.

Papa León XIV en Perú

Las heridas que, según el Papa, se agravaron

Para introducir su mensaje, León XIV recurrió a la exhortación apostólica 'Querida Amazonía', escrita por Francisco, y recordó el sueño expresado por su antecesor: "Sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida".

El pontífice, que pasó 20 años en Perú como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo, relacionó esas palabras con la situación que encontró en la región. En su intervención manifestó que, "lamentablemente, la voz que hoy emerge de estos lugares nos habla de heridas que no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado".

La referencia estuvo acompañada por una reflexión sobre el vínculo entre el deterioro ambiental y las condiciones de vida de las poblaciones que habitan la Amazonía. Citando la encíclica 'Laudato si', también de Francisco, afirmó: "El grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente, desenmascarando lógicas de mercado y de explotación que ponen en riesgo el propio equilibrio de la creación".

De esta manera, el mensaje relacionó la defensa de la naturaleza con la protección de las comunidades originarias, cuyos territorios y formas de vida se encuentran afectados por actividades ilegales y por distintas formas de explotación de los recursos naturales.

La denuncia por los 37 líderes indígenas asesinados

Uno de los puntos más contundentes del discurso estuvo dirigido a los crímenes contra quienes defienden los territorios indígenas. León XIV condenó que "en los últimos años, muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios".

La dimensión de esa violencia quedó reflejada en los datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). La organización contabiliza 37 líderes indígenas asesinados desde 2013, cuando fue ultimado el dirigente Mauro Pio Peña, en Junín.

Según sostiene AIDESEP, esos crímenes están relacionados con la defensa de los territorios frente a actividades ilegales. La cifra fue incorporada al mensaje papal como expresión de la gravedad de los ataques contra las personas que intervienen en la protección de sus comunidades y espacios ancestrales.

"La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres", expresó León XIV al referirse a los asesinatos. La frase sintetizó el reclamo de justicia frente a hechos que afectan a los dirigentes indígenas y que, de acuerdo con la organización, se vinculan con los conflictos derivados de la ocupación y explotación ilegal de los territorios.

Salud, educación y abandono de las instituciones

El pontífice también cuestionó las dificultades que enfrentan numerosas comunidades para acceder a derechos esenciales. Consideró "inaceptable que, en muchas comunidades, el derecho al acceso a la salud y a la educación sea negado, debido a las distancias físicas y al abandono de las instituciones".

La distancia geográfica y la ausencia de respuestas institucionales fueron señaladas como factores que condicionan la posibilidad de recibir atención sanitaria y acceder a servicios educativos. En su intervención, León XIV vinculó esas carencias con la situación general de desprotección que atraviesan los pueblos amazónicos.

En materia educativa, pidió trabajar "incansablemente por una educación de calidad, que hable sus lenguas y sepa valorar sus saberes ancestrales, sin dejar por ello de preparar las nuevas generaciones para afrontar los grandes desafíos globales".

El planteo incluyó así dos dimensiones: el reconocimiento de las lenguas y los conocimientos tradicionales de las comunidades y la preparación de las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos que trascienden el ámbito local.

La vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes

Otro de los aspectos destacados fue la situación de violencia que afecta a mujeres, niñas y adolescentes de las comunidades. León XIV manifestó su dolor por "la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad".

El Papa puso el acento tanto en las agresiones como en las condiciones de silencio y falta de justicia que, según sus palabras, pueden rodear estos hechos. La referencia a la complicidad y la impunidad incorporó al reclamo una dimensión institucional y social, al señalar que las víctimas no solo enfrentan las consecuencias de la violencia, sino también situaciones que dificultan que esos hechos sean reconocidos y abordados.

Deforestación, minería irregular y contaminación petrolera

En el tramo dedicado a los problemas ambientales, León XIV enumeró las principales amenazas que afectan a los pueblos indígenas y sus territorios. Entre ellas mencionó la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas por la extracción minera irregular y los vertidos de petróleo.

Al describir estas situaciones, sostuvo que no se trata de accidentes fortuitos, sino de "los frutos amargos de una explotación arbitraria de los recursos naturales que mina la existencia de la población".

La denuncia apuntó a las consecuencias de las actividades que deterioran los ecosistemas y comprometen las condiciones de vida de quienes habitan la región. En ese sentido, el pontífice planteó la necesidad de abandonar una concepción de la Amazonía basada exclusivamente en su potencial económico.

Por eso, instó a impulsar un cambio de paradigma tecnográfico que permita dejar de considerar a la inmensa región amazónica como una simple reserva de recursos para explotar. El planteo se sumó a su llamado a reconocer los derechos de las comunidades y a proteger el equilibrio de la creación.

El narcotráfico y la vulnerabilidad de los jóvenes

León XIV también incorporó a su diagnóstico el avance del narcotráfico y su capacidad para aprovecharse de las condiciones de pobreza que afectan a los jóvenes.

En su mensaje describió "la sombra insidiosa del narcotráfico, que se aprovecha de la pobreza de los jóvenes, atrayéndolos con falsas ilusiones de ganancias y desarraigándolos de la propia cultura".

La advertencia vinculó el reclutamiento de jóvenes vulnerables con el deterioro de los vínculos culturales y comunitarios. Según expresó el Papa, las promesas de ganancias representan un mecanismo mediante el cual estas actividades los alejan de sus raíces y de su propia cultura.

Las comunidades presentes

Durante el encuentro también se refirió a la presencia de la Iglesia en un territorio de grandes dimensiones. León XIV lamentó que una región tan extensa cuente con apenas veinticinco sacerdotes y manifestó su gratitud hacia "las religiosas, a los religiosos y a los animadores pastorales de comunidades, laicos y laicas".

La actividad reunió a representantes de distintos pueblos indígenas que llegaron desde varias localidades y regiones del territorio peruano. Entre ellos estuvieron integrantes de los pueblos Shipibo-konibo, Ashaninka, Kukama kukamiria y Awajún.

Los representantes provenían de Iquitos y Yurimaguas, en Loreto; Puerto Maldonado, en Madre de Dios; y Sepahua y Atalaya, en Ucayali, entre otros lugares.

El encuentro permitió reunir expresiones culturales, reclamos territoriales y demandas relacionadas con la protección de los derechos de las comunidades. En su mensaje, León XIV retomó las preocupaciones planteadas por los líderes indígenas y las vinculó con la defensa de la Amazonía, la justicia frente a los asesinatos, la atención a las víctimas de violencia y el acceso a servicios esenciales.

Al finalizar su intervención, el pontífice cerró el encuentro con una expresión de bendición dirigida a toda la región: "¡Que Dios bendiga a la Amazonía!".