Alex Honnold conquistó el Taipei 101: escaló los 508 metros del rascacielo sin protección

Alex Honnold volvió a escribir una página histórica en el deporte extremo al convertirse en la primera persona en escalar el Taipei 101, el rascacielos más alto de Taiwán, sin utilizar cuerdas, arnés ni ningún tipo de sistema de seguridad. La hazaña, realizada ante la mirada atónita de cientos de espectadores y transmitida en directo, demandó una hora, 31 minutos y 40 segundos de ascenso ininterrumpido hasta alcanzar la cima, ubicada a 508 metros de altura.

El momento culminante quedó registrado cuando Honnold, de pie en lo más alto de la estructura, se tomó una selfie para inmortalizar una conquista que, por su complejidad y riesgo, parece destinada a quedar como un hito irrepetible. El desafío no solo puso a prueba su capacidad física, sino también su fortaleza mental, una de las marcas distintivas del escalador estadounidense.

El ascenso comenzó en la base del edificio, donde el deportista debió superar 113 metros de losa inclinada de acero y vidrio, además de dos estructuras metálicas de 4,3 metros conocidas como ruyi, que representaron el primer obstáculo significativo. Ese tramo inicial fue completado en menos de veinte minutos, dando paso a la parte más extensa y exigente del recorrido.

Luego, Honnold enfrentó el cuerpo central del rascacielos, compuesto por las denominadas "cajas de bambú": ocho módulos superpuestos que se extienden aproximadamente entre los pisos 27 y 90. En total, fueron 274 metros de ascenso vertical, donde desplegó toda su destreza técnica, avanzando con movimientos precisos y fluidos mientras el público seguía cada maniobra con tensión y asombro.

La etapa final del desafío fue considerada la más peligrosa por los organizadores. Al alcanzar la torre superior, los desplomes exigieron un esfuerzo extremo de brazos y concentración absoluta. Desde allí, Honnold avanzó por los anillos estructurales hasta llegar a la aguja final, coronada por una pequeña esfera metálica suspendida sobre el vacío.

La proeza se realizó bajo la modalidad free solo, la variante más extrema de la escalada, en la que no se emplea ningún tipo de protección y en la que cualquier error, por mínimo que sea, puede resultar fatal. Cientos de personas se congregaron a los pies del edificio de 101 plantas para presenciar el ascenso del escalador de 40 años, cuya hazaña también fue transmitida en vivo por Netflix.

Tras completar el recorrido y descender, Honnold se reunió con su esposa, Sanni McCandless Honnold, en medio de aplausos y muestras de admiración. En la conferencia de prensa posterior, el escalador reflexionó sobre el sentido de sus desafíos: "El tiempo es finito y hay que aprovecharlo de la mejor manera". Y agregó: "Si trabajás muy duro, podés hacer cosas difíciles".

Más tarde, reconoció que el inicio del ascenso estuvo marcado por los nervios, aunque esa sensación se fue transformando con el correr de los minutos. "Al empezar sentí que estaba un poco más nervioso. Después, a medida que subía, me fui relajando cada vez más. Pensé: esto es tan divertido. Por eso lo hago. Fue increíble", confesó.

Quién es Alex Honnold

Alex Honnold nació en Sacramento, California, en 1985, y comenzó a escalar a los cinco años en un gimnasio local. Durante su adolescencia, la disciplina se convirtió en su principal pasión y, con el tiempo, en una carrera que lo llevó a romper múltiples récords de dificultad y velocidad.

Su hito más reconocido ocurrió en 2017, cuando realizó el primer ascenso en solitario y sin cuerdas de El Capitán, una pared de aproximadamente 950 metros en el Parque Nacional Yosemite. Esa hazaña dio origen al documental Free Solo, que retrata su preparación física y mental y que ganó el Premio Oscar a Mejor Largometraje Documental en 2018.

Entre sus escaladas más destacadas se encuentran la cara noroeste de Half Dome, la travesía del monte Fitz Roy en la Patagonia y la llamada "triple corona" de Yosemite, completada en menos de 24 horas. A lo largo de su carrera, recibió numerosos reconocimientos internacionales y, en 2012, fundó la Honnold Foundation, una organización sin fines de lucro que impulsa proyectos de energía solar en comunidades vulnerables.

Casado con Sanni McCandless y padre de dos hijas, Honnold continúa desafiando los límites de la escalada y redefiniendo lo que parece posible en el deporte extremo.