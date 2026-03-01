En medio de la escalada en Medio Oriente, Trump aseguró que hablará con Irán

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que aceptó mantener conversaciones con autoridades del régimen iraní.

"Ellos quieren hablar y yo he accedido. Hablaré con ellos", señaló el mandatario en declaraciones a la revista The Atlantic. No precisó cuándo se produciría el contacto ni quiénes serían sus interlocutores.

Trump sostuvo además que las negociaciones previas no prosperaron porque, según afirmó, "esperaron demasiado".

Escalada militar y declaraciones cruzadas

En paralelo, Israel volvió a bombardear objetivos en Teherán tras los ataques registrados en su territorio, que dejaron al menos diez muertos.

El presidente estadounidense también aseguró que en la ofensiva conjunta lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel murieron 48 líderes iraníes, una cifra que no pudo ser verificada de manera independiente.

Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqhchi, respondió en declaraciones a ABC News: "Nos estamos defendiendo cueste lo que cueste y no vemos ningún límite a la hora de proteger a nuestro pueblo".

Denuncias por víctimas civiles

Irán informó que al menos 153 personas murieron en una explosión en una escuela del sur del país, en la ciudad de Minab, provincia de Hormozgan. Las autoridades iraníes atribuyeron el ataque a Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, medios internacionales indicaron que el Comando Central estadounidense (Centcom) investiga los reportes, mientras que el ejército israelí afirmó no tener conocimiento de una operación en esa zona.

La Media Luna Roja Iraní señaló que, en total, 201 personas murieron y 747 resultaron heridas en distintos ataques aéreos en el país.

La BBC informó que pudo verificar imágenes del lugar, aunque no confirmó de manera independiente el número de víctimas fatales.

Contexto incierto

Las tensiones se producen tras una serie de bombardeos sobre objetivos militares iraníes. El conflicto generó una fuerte reacción en redes sociales dentro y fuera del país, con posiciones divididas entre quienes responsabilizan a fuerzas extranjeras y quienes cuestionan al propio régimen iraní.

Mientras tanto, la posibilidad de un diálogo directo entre Washington y Teherán abre una incógnita en medio de una de las crisis más graves en la región en los últimos años.