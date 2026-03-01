Terrorismo en Austin: un simpatizante de Irán mata a dos personas

La capital del estado de Texas, Austin, se convirtió el pasado domingo en el escenario de una tragedia de magnitud internacional que ha puesto en máxima alerta a las agencias de seguridad nacional de los Estados Unidos. Alrededor de las 02:00 de la madrugada, en una de las zonas más concurrida de esparcimiento nocturno de la ciudad, un individuo desató un ataque coordinado contra civiles que dejó un saldo de dos personas fallecidas y otras 14 heridas de diversa gravedad.

La jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, detalló en una rueda de prensa posterior los pormenores de la secuencia del ataque, destacando la frialdad con la que operó el agresor. El tiroteo se inició desde el propio vehículo del sospechoso, quien utilizó una pistola para disparar inicialmente contra los clientes que se encontraban en el establecimiento Buford's Backyard Beer Garden, situado en pleno centro de la ciudad. Tras esta primera ráfaga de disparos, el sujeto estacionó el vehículo, descendió portando un rifle y comenzó a abrir fuego de manera indiscriminada contra los transeúntes que circulaban por la vía pública.

La respuesta de las fuerzas del orden fue inmediata gracias a la proximidad de las patrullas en la zona. Según el reporte oficial de la jefa Davis, los agentes se toparon de frente con el individuo armado y tres oficiales de la policía de Austin respondieron a los disparos, logrando abatir al sospechoso en el lugar de los hechos y neutralizando así la amenaza antes de que el número de víctimas fatales continuara ascendiendo.

Perfil del atacante: Ndiaga Diagne y sus vínculos ideológicos

La investigación criminal ha identificado fehacientemente al tirador como Ndiaga Diagne, un ciudadano estadounidense de origen senegalés. Los datos recopilados en las horas posteriores al ataque han revelado una profunda y prolongada radicalización del sujeto, estrechamente vinculada a intereses de potencias extranjeras y a un marcado extremismo ideológico manifestado en sus plataformas digitales.

De acuerdo con la organización SITE Intelligence Group, entidad especializada en el seguimiento de grupos terroristas y propaganda radical, Diagne había expresado abiertamente sus inclinaciones en el plano virtual. A través de redes sociales como Facebook, el atacante manifestó de forma sostenida desde el año 2017 diversos sentimientos a favor del régimen iraní, acompañados de un odio explícito hacia el liderazgo político tanto de Israel como de los Estados Unidos. En estas mismas plataformas, también había publicado imágenes donde se le veía portando lo que parecía ser un rifle de asalto.

Por su parte, el legislador republicano de la Cámara de Representantes, Chip Roy, reforzó esta línea de investigación al publicar en la plataforma X una fotografía del atacante. En dicha imagen, se observa a Diagne sosteniendo un rifle y vistiendo una camiseta con la inscripción en inglés "Property of Allah", cuya traducción al español es "Propiedad de Alá", un detalle que para las autoridades subraya el componente fanático que rodeaba su perfil personal.

La conexión terrorista bajo la lupa del FBI

La gravedad del incidente y las evidencias halladas han provocado que el caso escale rápidamente a las esferas federales de investigación. El agente especial del FBI, Alex Doran, informó a los medios de comunicación que existen indicios claros en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo. Aunque la investigación se encuentra en una etapa activa de recolección de pruebas, Doran fue enfático al declarar que, por el momento, las autoridades están en condiciones de afirmar que se trató de un potencial acto de terrorismo.

Debido a estos hallazgos, el Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI se ha sumado formalmente a las tareas de peritaje en colaboración directa con las autoridades locales de Austin. El objetivo primordial de esta fuerza conjunta es determinar si Diagne actuó bajo la modalidad de atacante solitario o si existen conexiones operativas o logísticas con redes externas que representen un peligro latente para la seguridad del país tras el hallazgo de material sospechoso en su automóvil.

Contexto geopolítico y refuerzo de la seguridad nacional

Este trágico suceso en Austin no ocurre en un vacío, sino en un marco de extrema tensión internacional. El tiroteo se produjo en medio de un incremento de las medidas de seguridad en numerosas ciudades estadounidenses, derivado del inicio de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. En dicha operación militar, resultó muerto el líder supremo del país persa, Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios de su administración, lo que ha generado un clima de inestabilidad y amenazas globales.

Ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio se traslade a suelo norteamericano mediante actos de represalia, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció medidas drásticas para blindar el territorio estatal. El plan de seguridad dispuesto por el ejecutivo estatal incluye el refuerzo inmediato de la vigilancia en todas las instalaciones energéticas estratégicas, el aumento de la protección en los puertos de la costa texana y un despliegue adicional de recursos a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Abbott fue tajante en su postura oficial emitida a través de un comunicado, advirtiendo que cualquier persona que pretenda aprovechar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los texanos o a la infraestructura crítica del estado encontrará una respuesta basada en una fuerza decidida y abrumadora. Mientras tanto, la nación permanece en alerta mientras el FBI profundiza en el análisis forense de los dispositivos electrónicos y el entorno digital del tirador abatido para esclarecer el alcance total de este violento ataque.