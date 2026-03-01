Irán dejó diez muertos en Israel y dice que bombardeó el portaaviones USS Abraham Lincoln

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico luego de que Irán anunciara que atacó al portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, en el marco de una ofensiva que se produjo tras bombardeos que dejaron al menos diez muertos en Israel. La información fue difundida por la agencia de noticias oficial iraní Irna, que aseguró que cuatro misiles alcanzaron al navío norteamericano.

El anuncio se produjo después de que distintas ciudades israelíes —Tel Aviv, Beit Shemesh y Haifa— sufrieran una ofensiva en respuesta a un operativo llevado a cabo por la mañana contra Teherán. La secuencia de acciones y represalias profundizó la confrontación y amplificó el alcance del conflicto.

Bombardeos sobre Israel y víctimas fatales

Tras los bombardeos a objetivos estratégicos en Teherán, Irán lanzó ataques contra distintas ciudades de Israel y mató al menos a siete personas, según confirmó el servicio de emergencia israelí. Ocho de las víctimas fatales vivían en Beit Shemesh y una en Tel Aviv, mientras que varios misiles impactaron también en Tel Aviv y Haifa.

En la zona de Beit Shemesh, los socorristas "confirmaron la muerte de seis personas", anunció Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado oficial. El organismo detalló el saldo de víctimas en medio de tareas de asistencia y rescate desplegadas tras los impactos.

En Tel Aviv, en tanto, murió por el impacto de un misil en un edificio una mujer filipina de 40 años que se dedicaba a cuidar a una mujer mayor. El ataque dejó daños materiales significativos y elevó la cifra de víctimas en una jornada marcada por la intensidad de los bombardeos.

La ofensiva iraní fue presentada como respuesta a una acción previa ejecutada por la Fuerza Aérea del país liderado por Benjamín Netanyahu, que había llevado a cabo un operativo contra puntos clave en la capital iraní.

Cuatro misiles contra el portaaviones

En este contexto de represalias cruzadas, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó en un comunicado difundido por medios locales que el portaaviones estadounidense fue alcanzado por cuatro misiles balísticos. Según la declaración oficial, el USS Abraham Lincoln fue impactado en el marco de la ofensiva.

El mensaje incluyó una advertencia explícita: "la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas". La frase subraya el tono confrontativo del comunicado y amplía el alcance del conflicto hacia activos militares estadounidenses en la región.

La agencia Irna respaldó la versión oficial al señalar que cuatro misiles alcanzaron al navío norteamericano, en un hecho que, de confirmarse plenamente, implicaría un salto cualitativo en la confrontación regional.

El rol estratégico del USS Abraham Lincoln

El USS Abraham Lincoln es un portaaviones de propulsión nuclear de la clase Nimitz y es considerado una de las principales plataformas de combate aéreo de la Marina estadounidense. Entre sus características y antecedentes se destacan:

Botado en 1988.

Operación habitual en el océano Pacífico.

Participación en la invasión de Irak.

Actual despliegue en el golfo Pérsico.

La nave llegó a la región en enero junto a tres destructores de misiles guiados con el objetivo de reforzar la presencia naval en medio de negociaciones vinculadas al programa nuclear iraní.

Este despliegue forma parte de un esquema mayor que incluye:

Más de 10.000 soldados adicionales en la región.

La presencia del USS Gerald R. Ford, ubicado en el Mediterráneo con cuatro destructores de escolta.

La combinación de estos activos configura un entramado militar de alta envergadura en una zona ya marcada por tensiones persistentes.

Escalada regional y ampliación del frente de conflicto

La sucesión de ataques —desde los bombardeos sobre objetivos estratégicos en Teherán hasta los impactos en ciudades israelíes y el anuncio del ataque contra el portaaviones estadounidense— refleja una escalada que involucra no solo a Irán e Israel, sino también a Estados Unidos como actor con presencia militar directa en el teatro de operaciones.

El saldo de víctimas fatales en Israel, los daños en Tel Aviv, Beit Shemesh y Haifa, y la afirmación iraní sobre el impacto de cuatro misiles balísticos contra el USS Abraham Lincoln delinean un escenario de creciente complejidad.

En este marco, la combinación de ofensivas aéreas, ataques con misiles y despliegues navales consolida una dinámica de confrontación que se expande tanto en tierra como en mar, con consecuencias que trascienden las fronteras inmediatas del conflicto.