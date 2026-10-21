Adolescente de 15 años defendió a su padre de un ladrón, le disparo y esta grave

Un violento episodio ocurrido anoche en el barrio Parque Norte tuvo como protagonistas a una familia y a un hombre identificado como Fabricio Herrera, quien habría ingresado a una vivienda con intenciones de cometer un robo. La situación derivó en un enfrentamiento con el propietario del inmueble y su hijo, un adolescente de 15 años que terminó disparándole al presunto ladrón con un arma que sería de aire comprimido.

Como consecuencia de los disparos, Herrera sufrió dos heridas de gravedad y debió ser trasladado posteriormente al Hospital San Juan Bautista, donde permanece internado con estado reservado.

De acuerdo con la información conocida por La Unión sobre el hecho, todo comenzó cuando Herrera ingresó al patio trasero de la vivienda de la familia, un sector que no cuenta con rejas. En ese momento, el hijo del propietario se encontraba en el baño de la casa y advirtió la presencia del hombre a través del ventiluz. Al percatarse de lo que estaba sucediendo, el adolescente alertó a su padre. Ambos salieron de la vivienda y se encontraron con el sujeto, quien, según los datos aportados, sería vecino de la familia y tendría varios antecedentes policiales.

El encuentro derivó en un enfrentamiento físico entre el propietario, su hijo y Herrera. En medio de la situación, el adolescente observó que su padre estaba siendo agredido y decidió intervenir para defenderlo.

El adolescente tomó un arma y efectuó dos disparos

En medio de la pelea, el joven de 15 años ingresó nuevamente al domicilio y tomó lo que sería un arma de aire comprimido. Con ese elemento efectuó dos disparos contra Herrera, quien recibió heridas que, según la información inicial, revisten gravedad.

Los primeros datos sobre el episodio indican que uno de los proyectiles impactó en la cabeza del hombre, mientras que el segundo lo alcanzó a la altura de la ingle. Este último habría quedado alojado en el cuerpo, ya que no presentó orificio de salida. Las lesiones sufridas por Herrera motivaron la intervención de los servicios de emergencia y dieron lugar a una investigación judicial para establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el enfrentamiento.

El episodio presenta distintos aspectos que deberán ser examinados durante la investigación, entre ellos el ingreso del hombre a la propiedad, la pelea con el dueño de casa y la intervención del adolescente, quien utilizó el arma mientras intentaba defender a su padre.

Por el momento, la información disponible da cuenta de la existencia de dos heridas de gravedad y de la internación del hombre en el Hospital San Juan Bautista. Su estado fue informado como reservado.

Herrera llegó caminando a su casa

A pesar de las lesiones que había sufrido, Herrera logró retirarse del lugar y caminar hasta su propio domicilio, ubicado a pocos metros de la vivienda en la que habría ingresado. Una vez en su casa, fue asistido por su madre, quien al advertir su estado llamó al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) para solicitar ayuda. Posteriormente, el hombre fue trasladado al nosocomio capitalino donde quedó internado.

Mientras tanto, en la vivienda de la familia involucrada, las personas damnificadas dieron aviso a la Policía para informar lo ocurrido. De esta manera, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad tomaron intervención en el caso a partir de los llamados realizados desde ambos domicilios.

En paralelo, el padre del adolescente también fue trasladado al hospital. Según la información suministrada, el hombre se dirigió por sus propios medios durante la mañana de este miércoles para recibir atención médica.

El adolescente fue detenido

Tras la llegada de las fuerzas de seguridad, el adolescente de 15 años fue detenido y trasladado al Centro de Admisión y Derivación, ubicado sobre la avenida Allen. La intervención se produjo mientras se aguardaba la comunicación oficial de lo sucedido a las autoridades judiciales correspondientes, a fin de que el fiscal tomara conocimiento del caso y pudiera analizar las circunstancias en las que se desarrollaron los hechos.

Por tratarse de un joven de 15 años, el procedimiento se desarrolla en el marco de las nuevas disposiciones aplicables a la Ley Penal Juvenil. La investigación deberá determinar las circunstancias del enfrentamiento y las características de la conducta que se le atribuye, sin que la información inicial permita anticipar una conclusión judicial.

Allanamientos durante la madrugada

En el marco de las primeras medidas investigativas, el juez de Control de Garantías de Penal Juvenil, doctor Rodrigo Morabito, quien se encuentra de turno, ordenó una serie de allanamientos durante la madrugada de este miércoles.

Los procedimientos se llevaron adelante tanto en la vivienda del adolescente como en el domicilio del hombre herido. El objetivo fue secuestrar elementos considerados de interés para el avance de la investigación judicial.

Las medidas buscan reunir evidencia que permita reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento. Los allanamientos constituyen una de las primeras diligencias ordenadas en el marco de la causa, que involucra a un adolescente y a un hombre que permanece internado por las heridas recibidas.