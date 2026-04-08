Alto al fuego: los primeros buques atravesaron el estrecho de Ormuz

La crisis en Medio Oriente ingresó este miércoles en una fase de tensa distensión luego de que los primeros buques lograran atravesar el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, un entendimiento que contempla además la reapertura temporal de la vía navegable para facilitar las negociaciones diplomáticas previstas en Pakistán.

La reanudación del tráfico fue confirmada por el servicio de seguimiento de embarcaciones MarineTraffic, que reportó los primeros movimientos luego de varios días de virtual parálisis en uno de los corredores marítimos más estratégicos del planeta.

Los primeros movimientos

Entre las primeras naves en cruzar tras la tregua se destacaron el granelero de propiedad griega NJ Earth y el Daytona Beach, de bandera de Liberia, ambos procedentes de Bandar Abbas. Según el monitoreo difundido, estas embarcaciones marcaron el reinicio operativo del paso por Ormuz, donde todavía permanecen cientos de buques en espera, reflejo de la magnitud que tuvo la interrupción del tránsito.

Muchos de ellos habían quedado prácticamente varados durante la interrupción, en medio del temor global por el impacto que un cierre prolongado podía tener sobre el suministro energético y los mercados internacionales.

Una tregua de dos semanas

El acuerdo entre Washington y Teherán se produjo menos de dos horas antes del plazo límite fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una negociación que terminó de destrabarse con la mediación de Pakistán.

El entendimiento establece un alto el fuego por dos semanas, período durante el cual ambas partes intentarán avanzar hacia un esquema más amplio de negociación política y de seguridad regional. Se espera que Estados Unidos e Irán mantengan conversaciones el viernes en Pakistán, en una instancia que aparece como decisiva para transformar la tregua en un canal diplomático más estable.

Trump endureció su discurso

Lejos de moderar el tono tras el anuncio, Trump volvió a fijar condiciones públicas sobre el contenido de las futuras negociaciones. A primera hora de este miércoles, el mandatario aseguró que "no habrá enriquecimiento de uranio para Irán", marcando una línea roja de cara al diálogo.

Además, advirtió con la aplicación de sanciones equivalentes a aranceles del 50% a cualquier país que suministre armas a Teherán, elevando la presión diplomática en paralelo al cese temporal de las operaciones militares.

La advertencia de J.D. Vance

Desde Hungría, el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, definió el acuerdo como una tregua "frágil", aunque remarcó que Washington mantiene una "clara ventaja militar". El funcionario sostuvo que la continuidad del entendimiento dependerá de la voluntad iraní de negociar de buena fe y lanzó una fuerte advertencia sobre eventuales incumplimientos.

Entre sus principales definiciones, remarcó:

El acuerdo depende de que Irán se siente efectivamente a negociar

Si Teherán miente o intenta bloquear la tregua , Estados Unidos responderá

, Estados Unidos responderá Washington no permitirá que se utilice la pausa para dilatar decisiones estratégicas

Sus declaraciones reforzaron la idea de que, pese al reinicio del tráfico marítimo, el escenario sigue siendo extremadamente delicado.

Ormuz vuelve a moverse

La reapertura del estrecho de Ormuz devuelve oxígeno a una arteria vital para el comercio global de hidrocarburos y reduce, al menos de forma transitoria, la presión sobre el mercado energético internacional. Sin embargo, la gran cantidad de buques aún detenidos, el tono amenazante de Washington y la definición misma del acuerdo como provisional y frágil muestran que la tregua todavía se sostiene sobre un terreno inestable.

Por ahora, el paso de los primeros barcos funciona como la señal más concreta de distensión, mientras el foco internacional se traslada a Pakistán, donde el viernes se pondrá a prueba la viabilidad política de este alto el fuego.