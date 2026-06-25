Argentina despliega un amplio operativo de asistencia humanitaria para Venezuela

La respuesta oficial argentina frente a la emergencia que atraviesa Venezuela ingresó en una etapa decisiva luego de que el Gobierno ultimara los detalles del operativo de ayuda humanitaria destinado al país caribeño, afectado por dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, una tragedia que dejó un saldo de 188 personas fallecidas y 1.520 heridos.

En ese contexto, la administración nacional avanzó con la coordinación de un amplio despliegue de recursos humanos, logísticos y sanitarios para colaborar con las tareas de rescate, asistencia médica y apoyo a la población afectada por el desastre natural.

La coordinación del operativo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó al frente de la coordinación de la mesa encargada de organizar el envío de rescatistas argentinos que participarán en las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en distintas zonas de Venezuela.

El objetivo del operativo consiste en movilizar personal especializado y recursos técnicos para colaborar con las labores que se desarrollan en las áreas afectadas por los terremotos, donde continúan las tareas de asistencia a las víctimas.

Horas más tarde, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó precisiones acerca de los recursos que el Gobierno argentino pondrá a disposición para afrontar la emergencia humanitaria.

Los recursos destinados a la asistencia

Entre los elementos y equipos anunciados por el Gobierno se encuentran profesionales de la salud, personal especializado, aeronaves y equipamiento destinado a fortalecer las tareas de rescate y asistencia.

El operativo contempla el envío de:

Médicos emergentólogos con equipamiento completo y medicamentos.

con equipamiento completo y medicamentos. Ambulancia , enfermeros y auxiliares.

, enfermeros y auxiliares. Un avión Embraer de 40 plazas .

. Un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina .

. Una aeronave de Aerolíneas Argentinas, en una primera etapa.

Asimismo, el despliegue incluye infraestructura destinada a garantizar servicios esenciales y reforzar las operaciones de emergencia.

Entre esos recursos figuran:

Dos plantas potabilizadoras de agua .

. 16 operadores del Ejército Argentino .

. Expertos en estructuras colapsadas .

. Drones con operadores especializados .

. Cuatro brigadas del Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate (USAR) con capacidad para intervenir en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios.

con capacidad para intervenir en estructuras colapsadas, inundaciones e incendios. Personal militar especializado en catástrofes, acompañado por perros de la Armada Argentina y del Ejército.

A este conjunto de recursos se suma el envío de materiales destinados a la atención de los damnificados, entre ellos:

134 carpas .

. 48 kits de cocina .

. Colchones .

. Camillas .

. Aires acondicionados.

El mensaje oficial de solidaridad

Durante la presentación del operativo, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que las distintas áreas del Gobierno continuarán trabajando de manera conjunta para garantizar una respuesta eficiente frente a la emergencia.

"Las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz. En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", expresó el vocero.

El mensaje oficial remarca el compromiso de mantener una coordinación permanente entre los organismos involucrados con el propósito de que la asistencia llegue de manera organizada y eficaz a las zonas afectadas.

Emergencia nacional en Venezuela

Mientras avanzaban las gestiones para el envío de ayuda, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó la emergencia nacional tras los sismos ocurridos durante la jornada.

En paralelo, mediante un comunicado difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, la administración libertaria manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y señaló que continúa siguiendo de cerca la evolución de la situación provocada por los terremotos.

La declaración oficial puso de manifiesto el acompañamiento argentino frente a la crisis humanitaria generada por el desastre natural y reafirmó la disposición del Gobierno para colaborar con las autoridades venezolanas.

La coordinación diplomática

Las gestiones también se desarrollaron en el plano diplomático.

Desde Nueva York, el canciller Pablo Quirno informó que mantuvo una comunicación con su par venezolano, Yván Gil, a quien transmitió la solidaridad del Gobierno argentino y la voluntad de brindar asistencia humanitaria.

A través de su cuenta de X, el funcionario expresó que le manifestó "la solidaridad y la disposición de proveer asistencia humanitaria en estos difíciles momentos que atraviesan".

Además, confirmó que el trabajo conjunto entre ambos países continúa desarrollándose mediante canales de coordinación permanentes.

"Nuestros equipos permanecen en contacto y coordinación", señaló el canciller.

Un operativo integral de asistencia

Con el despliegue anunciado, el Gobierno argentino puso en marcha un operativo que combina recursos sanitarios, logísticos, militares y de búsqueda y rescate, orientados a colaborar con las tareas que se desarrollan en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

La coordinación encabezada por Manuel Adorni, las precisiones brindadas por Adrián Ravier, el decreto de emergencia nacional firmado por Delcy Rodríguez y la comunicación diplomática entre Pablo Quirno y Yván Gil forman parte de una respuesta que busca asistir a la población venezolana luego del desastre que dejó 188 muertos y 1.520 heridos, mediante el envío de personal especializado, aeronaves, equipamiento médico, plantas potabilizadoras, brigadas de rescate y materiales destinados a la atención de los damnificados.