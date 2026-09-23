Zelenski dijo que Putin representa un peligro para el mundo: "Por él, la guerra sigue propagándose"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de "paciente cero", al señalar que cuanta más libertad de acción tiene, más peligroso se vuelve el mundo para todos los demás y dijo que su objetivo es contrarrestar la capacidad de Rusia para financiar esta guerra y hacerla más brutal y destructiva.

Al referirse al líder ruso durante la Asamblea General de la ONU, Zelenski preguntó: "¿Acaso pueden imaginarlo sin la guerra? Él es el paciente cero, aquel a partir del cual esta idea de la guerra sigue propagándose. Y allá donde se extiende, solo trae dolor, inestabilidad, nuevos riesgos y, por supuesto, nuevas crisis", reportó CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El líder ucraniano afirmó que se debe impedir que Putin tenga margen de maniobra para actuar y seguir propagando este mal.

"Por primera vez en la historia de Rusia, oímos decir que su orgullo —su industria petrolera— se está quedando sin combustible", declaró Zelenski. "Nuestro objetivo es la capacidad de Rusia para financiar esta guerra, para prolongarla y para hacerla más brutal y destructiva. Es necesario frenar las finanzas y la producción de Rusia si se quiere detener a Putin".

Además de intentar apoderarse de la región ucraniana de Donetsk, Putin "quiere" también más ciudades del país, al tiempo que amenaza a las naciones europeas, señaló Zelenski. "Rusia tiene pretensiones territoriales sobre nuestra vecina Moldavia. Amenaza constantemente a Polonia y a los Estados bálticos", afirmó.

Zelenski comenzó su discurso ante la ONU citando con aprobación una publicación en redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre los problemas de Rusia con el diésel.

"Esta mañana, de camino a Nueva York, en algún lugar del cielo sobre el gran y hermoso océano Atlántico, leí la publicación del presidente (Donald) Trump en Truth Social", dijo Zelenski. "El presidente escribió que Rusia ha perdido el control de su industria del diésel debido a la guerra con Ucrania, y es difícil imaginar una pérdida más humillante para un país que ocupa un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y que se enorgullece tanto de sus exportaciones de petróleo".

A principios de este mes, Trump culpó a Zelenski de provocar una escasez de diésel al atacar la infraestructura de combustible rusa y afirmó que Ucrania había aceptado cesar los ataques contra dichos objetivos, siempre y cuando Rusia hiciera lo mismo con Ucrania. Más tarde, Zelenski describió el planteamiento como una propuesta, y no como un acuerdo formal para dejar de atacar la infraestructura de diésel.

El lunes, Trump volvió a referirse al diésel ruso, señalando que las pérdidas de la industria de combustibles de Rusia son otra razón por la que "debe terminar la ridícula y interminable guerra con Ucrania".

Zelenski coincidió con la postura de Trump y añadió: "No conozco a ningún líder mundial que dijera lo contrario".

Zelensky afirma que Ucrania envió a Corea del Sur a soldados norcoreanos capturados

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó que Ucrania entregó a Corea del Sur dos soldados norcoreanos capturados mientras luchaban del lado de Rusia.

Zelenski ofreció detalles de la captura y declaró: "Uno de ellos, al darse cuenta de que iba a ser hecho prisionero, intentó suicidarse. Estaba conmocionado porque el destino no le permitió morir. Así es como crían a la gente en el norte".

Desde 2024 se reportó que Corea del Norte ha enviado tropas para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Fueron vistas en el frente durante la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk. Autoridades ucranianas dijeron recientemente que las fuerzas norcoreanas operan en Rusia e incluyen una unidad de drones destinada a atacar objetivos dentro de Ucrania.

