El presidente de Irán acusó a Estados Unidos de "terrorismo" ante la ONU

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, acusó este miércoles a Estados Unidos e Israel de cometer "actos terroristas" en la guerra contra su país, durante un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que presentó a la República Islámica como una víctima de agresiones exteriores. El único representante de la delegación estadounidense abandonó la sala mientras duró la alocución.

"Ayer, (el presidente estadounidense, Donald) Trump afirmó que somos terroristas. No somos terroristas; somos víctimas del terrorismo", afirmó Pezeshkian. Sería la primera vez que un mandatario de un país en guerra con Estados Unidos habla ante la Asamblea General en Nueva York, según medios estadounidenses.

Pezeshkian recordó que Estados Unidos e Israel asesinaron al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, en el primer día de la guerra, el 28 de febrero, y mostró una imagen del religioso al inicio de su discurso. "Vengo de un Irán donde bombardearon un colegio", añadió el presidente mientras exhibía imágenes de niños muertos en una escuela de la ciudad de Minab y en un polideportivo de Lamerd alcanzados por proyectiles, según informó DW.

"No nos arrodillaremos"

El mandatario iraní acusó además a Estados Unidos e Israel de atacar universidades, centros médicos e infraestructuras, todo ello en contra de la ley internacional, y sostuvo que su país solo se ha defendido.

Asimismo, sostuvo que la República Islámica nunca se rendirá: La resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca bajaremos la cabeza ni nos arrodillaremos.

Reiteró además que Irán no busca armas nucleares y que tiene derecho al uso pacífico de la energía atómica, un argumento repetido por Teherán desde hace años. Asimismo, señaló que su gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país.

El único representante de la delegación estadounidense presente en la Asamblea General de la ONU abandonó la sala después de que Pezeshkian los llamara terroristas, al día siguiente de que Donald Trump acusara a Teherán en los mismos términos.

En esa ocasión, el líder republicano también dijo sopesar la opción de aniquilar Irán, pero a continuación elogió la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington.