Artemis II: ¿cómo se ve Argentina en la primera foto de la Tierra desde la cápsula?

La misión Artemis II continúa generando expectativa global mientras avanza en su recorrido espacial, que todavía no llegó a su fin. En plena expedición hacia la órbita de la Luna, la tripulación logró una de las imágenes más impactantes de la travesía: una fotografía de la Tierra tomada desde la cápsula Orión, una postal que no solo sorprendió por su belleza sino también por el nivel de detalle con el que se distinguen distintas regiones del planeta, entre ellas numerosas ciudades de Argentina.

La primera imagen obtenida desde la nave fue descrita por el comandante Reid Wiseman con una frase que sintetizó el impacto del momento: "Nos dejó sin palabras". Desde el centro de control de la NASA acompañaron la difusión con otra definición que reforzó el carácter simbólico de la escena: "Un recordatorio de que, sin importar cuán lejos vayamos, seguimos siendo un solo mundo, observando, esperando y aspirando a más".

Una vista nocturna excepcional del Cono Sur

Uno de los aspectos más llamativos de la fotografía es que se trata de una toma nocturna, una condición poco habitual en este tipo de registros de la Tierra desde el espacio. Esa particularidad permitió que quedaran expuestos simultáneamente elementos terrestres y celestiales que rara vez conviven en una misma imagen.

El físico del Instituto Balseiro, Guillermo Abramson, analizó la escena y destacó la riqueza visual del registro, subrayando tanto la presencia de las luces urbanas como el fenómeno de las auroras en los polos. La imagen ofrece una perspectiva singular del planeta, visible bajo el brillo lunar mientras el Sol permanece oculto detrás del horizonte terrestre.

En relación con el territorio nacional, el especialista remarcó la nitidez con la que se observan los centros urbanos del Cono Sur pese a la enorme distancia desde la que fue tomada la foto. Según detalló el investigador del Conicet:

Abramson explicó: "Se ven las luces de Buenos Aires y también de varias ciudades argentinas, de Chile y Brasil. El reflejo cerca del centro es probablemente en la ventana de Orión. Se ven también estrellas, algo inusual en fotos de la Tierra desde el espacio, porque en general muestran el lado diurno. Esta foto, de noche, permitió capturar tanto el planeta como las estrellas de fondo".

Los detalles técnicos detrás de la histórica captura

El análisis del especialista también aportó precisión sobre la forma en que se realizó el registro. La fotografía fue tomada por Wiseman con una cámara Nikon D5 y una lente de 22 milímetros, una configuración que ofrece aproximadamente 80 grados de campo horizontal, lo que permitió abarcar un amplio sector del cielo y del planeta en una sola escena.

Sobre el momento exacto, Abramson precisó que la atmósfera aún se percibe brillante por la luz del anochecer en el lado oeste, una condición que añade dramatismo a la imagen. Al mismo tiempo, explicó que el Sol y los planetas Saturno, Marte y Mercurio quedaron eclipsados por la Tierra, lo que permitió realzar aún más el contraste del globo iluminado por sus propias luces nocturnas.

Otras tomas que amplían la dimensión del registro

La NASA también difundió otras imágenes obtenidas por la tripulación durante el trayecto. Entre ellas sobresale una fotografía de la Tierra completamente a oscuras, realizada con una velocidad de obturación más corta, técnica que permitió intensificar el brillo nocturno del planeta.

Según describió el propio Wiseman, esa nueva toma ofrece otra escala de observación: "puedes ver todo el globo de polo a polo, y con atención, las auroras boreales".

La secuencia de imágenes tomadas desde Orión no solo documenta el avance de Artemis II, sino que también ofrece una mirada excepcional sobre la Tierra. En ese marco, la presencia visible de Buenos Aires, otras ciudades argentinas y distintos centros urbanos del Cono Sur convirtió a la fotografía en una referencia visual de enorme impacto, tanto por su valor científico como por la potencia simbólica de contemplar al país desde una misión que avanza hacia la Luna.