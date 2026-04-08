Artemis II completó la primera maniobra de corrección para regresar y ya tiene fecha de arribo

La misión Artemis II avanzó un nuevo paso en su regreso desde la órbita lunar luego de que la nave espacial Orión completara con éxito su primera maniobra de corrección de retorno hacia la Tierra, una operación clave dentro de la fase final del histórico viaje tripulado alrededor de la Luna.

Según informó la NASA, el encendido de propulsores se produjo a las 21:03 del martes (hora de Argentina) y se extendió durante 15 segundos, tiempo suficiente para generar un pequeño cambio de velocidad que permitió refinar la trayectoria de la cápsula y encaminarla con precisión hacia la reentrada terrestre.

La secuencia fue seguida de cerca por los astronautas Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes tuvieron a su cargo la revisión de procedimientos y la supervisión de la configuración general de la nave, además del monitoreo de los datos de navegación durante la maniobra.

Una jornada cargada de pruebas antes del regreso

Tras superar esta etapa crítica, la tripulación afrontará este miércoles una agenda intensa de objetivos de prueba de vuelo y tareas de preparación para el retorno, previsto para el viernes en el Océano Pacífico. Uno de los puntos más relevantes del día será el ensayo de una prenda para la intolerancia ortostática, una pieza especializada pensada para asistir a los astronautas durante la transición desde la microgravedad al regreso a la gravedad terrestre.

El objetivo es evaluar cómo este equipamiento ayuda a mantener la presión arterial y la circulación sanguínea, dos variables clave cuando el cuerpo vuelve a experimentar el peso de la gravedad tras varios días en el espacio profundo.

Pilotaje manual de Orión

Luego de las pruebas de vestimenta, la agenda incluye otro de los momentos técnicos más importantes de la jornada: el pilotaje manual de la nave Orión. La tripulación tomará el control directo del vehículo espacial utilizando el campo de visión de Orión para centrar un objetivo previamente designado. A partir de allí, deberán guiar la nave hacia una actitud de cola hacia el Sol, maniobra que permitirá comparar distintos modos de control del sistema.

La demostración de pilotaje manual está programada para comenzar a las 22:59 (hora de Argentina).

Este ensayo forma parte de las pruebas operativas previstas por la NASA para validar procedimientos esenciales con miras a futuras misiones del programa Artemis.

Las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna

Durante la sesión informativa del martes, la NASA también compartió las primeras imágenes enviadas por la tripulación durante el sobrevuelo lunar, entre ellas registros de la cara oculta de la Luna, uno de los hitos visuales más impactantes de la misión.

Las fotografías fueron recibidas luego del histórico paso por detrás del satélite natural y se suman al material captado durante el sobrevuelo, en una misión que ya superó récords de distancia para una tripulación humana. En paralelo, los funcionarios confirmaron que el buque USS John P. Murtha ya zarpó rumbo al punto intermedio hacia el sitio de recuperación en el Pacífico, donde se desplegará el operativo para recibir a la cápsula tras el amerizaje.

Cuándo llega Artemis II a la Tierra

El retorno de la misión está previsto para el viernes, cuando la cápsula Orión complete la reentrada atmosférica y americe en el Océano Pacífico.

De acuerdo con la programación oficial de la misión, el amerizaje está previsto para las 21:07 del viernes, hora argentina, cerrando así una travesía de 10 días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Con la primera corrección completada y las pruebas finales en marcha, Artemis II ingresa en la etapa decisiva de una misión que vuelve a colocar a la exploración tripulada del espacio profundo en el centro de la escena global.