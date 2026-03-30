Artemis II: después de 54 años, cuatro astronautas se preparan para la vuelta a la Luna

El regreso del ser humano a las inmediaciones de la Luna ya dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una operación en cuenta regresiva. Después de 54 años desde el cierre del programa Apolo, cuatro astronautas se preparan para protagonizar una travesía histórica con Artemis II, la misión que despegará el próximo miércoles y que buscará validar la nave con la que la NASA pretende volver a alunizar en 2028.

La agencia espacial dio un paso decisivo con la llegada de los tripulantes al Centro Espacial Kennedy, en Florida, donde ya comenzaron la fase final de preparación antes del lanzamiento. El arribo, concretado el pasado viernes, activó los protocolos previos a una expedición que no solo tiene un fuerte peso tecnológico, sino también un profundo valor simbólico: será el primer viaje tripulado hacia el satélite natural en más de medio siglo, desde el final del programa Apolo en 1972.

Una misión de prueba rumbo al regreso lunar

A diferencia de las históricas misiones que culminaron con alunizajes, Artemis II no descenderá sobre la superficie lunar ni entrará en órbita alrededor del satélite. El objetivo de esta etapa es otro: ejecutar una vuelta de alta velocidad alrededor de la Luna, en una trayectoria de bucle que permitirá ensayar los sistemas en condiciones reales de espacio profundo.

La travesía tendrá una duración aproximada de diez días, tiempo durante el cual la cápsula Orion, impulsada por el cohete SLS, llevará a la tripulación a una profundidad del espacio superior a cualquier distancia alcanzada en vuelos humanos previos.

Entre los principales objetivos técnicos se destacan:

Prueba de los sistemas de soporte vital

Verificación de navegación en espacio profundo

Chequeo integral de comunicaciones

Validación operativa de Orion y del cohete SLS

Ensayo del regreso y amerizaje en el Océano Pacífico

Cada una de estas etapas será determinante para abrir la siguiente fase del programa, que proyecta un alunizaje tripulado en 2028.

Una tripulación que refleja una nueva era

Más allá del desafío tecnológico, la composición del equipo expresa una transformación histórica dentro del cuerpo de astronautas de la NASA. Por primera vez, una mujer, una persona de color y un canadiense integran una misión tripulada hacia las cercanías de la Luna.

Lejos de poner el foco en marcas individuales, los propios astronautas definieron la misión como un proyecto "para todos y por todos", subrayando el carácter colectivo e inclusivo de esta nueva etapa de la exploración espacial.

Reid Wiseman, el comandante

El comandante será Reid Wiseman, capitán retirado de la Marina de 50 años y ex jefe de astronautas de la NASA. Su liderazgo se apoya tanto en la experiencia profesional como en un recorrido personal marcado por la resiliencia.

Wiseman afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida con la crianza de sus dos hijas tras el fallecimiento de su esposa en 2020, un proceso que atravesó antes de aceptar la responsabilidad de comandar esta misión. Según se informó, la decisión de volar alrededor de la Luna fue tomada luego de conversarlo con su familia.

Su antecedente más importante en el espacio fue una permanencia de más de cinco meses en la Estación Espacial Internacional en 2014.

Victor Glover y un hito histórico

Como piloto de la nave estará Victor Glover, también capitán de la Marina y ex piloto de combate. Su participación lo convertirá en el primer astronauta afroamericano en viajar a las cercanías de la Luna, un hecho de enorme relevancia dentro de la historia de la exploración espacial.

Glover utiliza la música y la reflexión como herramientas personales para mantener perspectiva sobre los aciertos y errores del pasado. En paralelo, comparte con el resto de la tripulación la dimensión familiar del desafío: dedica parte de su preparación a acompañar a sus cuatro hijas frente al impacto de una misión histórica.

Christina Koch, récord e inclusión

La especialista de misión Christina Koch aporta una de las trayectorias más destacadas del grupo. Posee el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con 328 días en órbita, y fue protagonista de la primera caminata espacial compuesta solo por mujeres en 2019.

Ingeniera eléctrica, Koch entiende este viaje como una celebración del momento histórico en el que el acceso al espacio es cada vez más inclusivo. Su experiencia previa en estaciones de investigación en la Antártida le otorgó una capacidad singular para enfrentar el aislamiento, una cualidad clave para una misión de espacio profundo.

Jeremy Hansen, Canadá rumbo a la cara oculta

El cuarto integrante será Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense. Físico y piloto de combate, será el único miembro del grupo en realizar su primer vuelo espacial, lo que refuerza su papel como emisario de Canadá en esta nueva página de la exploración lunar.

Hansen admitió comprender ahora la enorme dificultad técnica que implicó el programa Apolo, una valoración que dimensiona aún más la complejidad de Artemis II. Durante el vuelo, mantendrá especial atención en las observaciones visuales detalladas de la cara oculta de la Luna.

Cuenta regresiva final

Mientras el enorme cohete ya permanece en la plataforma de lanzamiento, luego de la resolución de inconvenientes técnicos previos, los cuatro astronautas cumplen una cuarentena preventiva en el Centro Espacial Kennedy para evitar que cualquier enfermedad comprometa la misión.

Si el cronograma se mantiene sin alteraciones, la expedición concluirá con el descenso de la cápsula Orion en el Océano Pacífico, un cierre que, más allá del amerizaje, podría convertirse en el verdadero punto de partida para el regreso definitivo del ser humano a la superficie lunar en 2028.