Artemis II hace historia y hoy el hombre llegará más lejos que nunca

La misión Artemis II alcanzó este lunes un hito histórico al superar la distancia máxima respecto de la Tierra lograda por el Apolo 13 en 1970, estableciendo así una nueva marca para la exploración tripulada.

La nave Orion quedó más lejos de nuestro planeta que cualquier otra misión con seres humanos en toda la historia, en una jornada que marca un punto de inflexión dentro del recorrido previsto hacia la Luna. El momento se produjo en la fase final de aproximación al satélite natural, cuando la nave alcanzó el punto exacto en el que la gravedad lunar comenzó a ejercer una atracción mayor que la gravedad terrestre. Ese pasaje no solo representa una instancia clave desde el punto de vista operativo, sino también un símbolo del nuevo alcance logrado por la misión.

A partir de allí, Orion iniciará el giro alrededor de la Luna, maniobra que permitirá que la tripulación alcance una distancia récord estimada de 406.772 kilómetros de la Tierra antes de emprender el trayecto de regreso.

La nueva cifra deja atrás el techo histórico anterior por un margen preciso:

Distancia máxima alcanzada por Artemis II: 406.772 kilómetros

406.772 kilómetros Récord previo superado: Apolo 13 (1970)

Apolo 13 (1970) Margen sobre la marca anterior: 4.102 millas

4.102 millas Equivalencia del nuevo margen: 6.601 kilómetros

De esta manera, la misión superará por 6.601 kilómetros la marca establecida en 1972 por el Apolo 13, consolidando un nuevo récord absoluto para una tripulación humana.

El punto de inflexión en la aproximación lunar

Más allá del récord numérico, la misión ingresó en una de sus etapas más delicadas y significativas: el tramo en el que la nave deja de estar dominada principalmente por la gravedad de la Tierra y pasa a responder con mayor fuerza a la atracción lunar.

Ese punto de inflexión gravitacional define la transición hacia el sobrevuelo lunar y anticipa la maniobra que permitirá a Orion rodear la Luna antes de iniciar el regreso. La secuencia constituye la fase final de aproximación, una instancia en la que cada ajuste de trayectoria y cada procedimiento interno adquieren una importancia decisiva para el éxito del resto de la misión.

La NASA transmite el hito en tiempo real

En paralelo con este avance histórico, la NASA ya ofrece la señal en directo desde el interior de la nave Orion, permitiendo seguir el progreso de la misión y observar el trabajo de la tripulación en tiempo real.

La transmisión muestra los distintos tramos disponibles del vuelo, con especial foco en aquellos momentos en los que la nave mantiene contacto con la Tierra. La cobertura en vivo permite observar tanto el desplazamiento de la cápsula como la dinámica de trabajo a bordo, aportando una dimensión inmediata a un acontecimiento que redefine el alcance de la exploración tripulada.

Bajar la luz para mirar la Luna

A medida que se aproxima el sobrevuelo lunar, la tripulación comenzó también una serie de preparativos internos orientados a optimizar la observación de la superficie.

Uno de los procedimientos más simples, aunque también más importantes, consiste en que la iluminación dentro de la cápsula Orion se atenúe deliberadamente. La decisión tiene un objetivo concreto: permitir que las pupilas de los astronautas se dilaten y se adapten a la oscuridad, mejorando así la capacidad visual durante el paso sobre la Luna.

Gracias a esa adaptación, la tripulación podrá distinguir detalles más sutiles del relieve lunar, entre ellos cráteres, variaciones del terreno, formaciones de relieve y zonas cercanas a los polos.

El procedimiento apunta a mejorar la percepción de regiones de contraste tenue y superficies con diferencias mínimas de luz, un aspecto crucial cuando la nave atraviese el sector más cercano al satélite.

Una jornada que redefine el límite humano

El avance de Artemis II deja una marca inédita en la historia espacial: por primera vez, una tripulación humana alcanza una distancia mayor a la lograda por el Apolo 13.

Con Orion ya más lejos de la Tierra que cualquier otra nave tripulada, la misión entra en un tramo decisivo de su recorrido, con el sobrevuelo lunar, la observación detallada de la superficie y el posterior regreso como próximos hitos.

La jornada de este lunes, con récord de distancia, transmisión en vivo y preparación visual para el paso sobre la Luna, consolida a Artemis II como una misión que empuja el límite de la presencia humana en el espacio profundo.