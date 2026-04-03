Artemis II: la nave completó con éxito un paso clave y ya se dirige a la órbita lunar

La misión Artemis II alcanzó uno de sus momentos más trascendentes con el éxito de la maniobra de inyección translunar de la nave Orion, paso técnico clave que la colocó oficialmente en trayectoria hacia la Luna. El encendido del motor principal durante cinco minutos y 50 segundos permitió a la cápsula abandonar la órbita terrestre e iniciar el tramo central del viaje de 10 días alrededor del satélite natural y de regreso a la Tierra, en la primera misión lunar tripulada desde el programa Apolo.

El objetivo central de Artemis II es probar por primera vez con astronautas a bordo el rendimiento del SLS y de Orion en una travesía de espacio profundo, un ensayo decisivo para las próximas etapas del programa lunar. Desde la NASA remarcaron que, superado este punto, la misión continuará su curso guiada por las leyes de la mecánica orbital, aunque se mantiene el monitoreo permanente por tratarse de un vuelo de prueba con evaluación continua del vehículo y de todos sus sistemas.

Hacia la luna

La inyección translunar era uno de los hitos más esperados de la misión, ya que define el ingreso de Orion al corredor orbital que la llevará hacia las inmediaciones lunares.

Con la maniobra completada, los especialistas de la NASA avanzan ahora en un plan detallado de objetivos científicos y de observación para la tripulación, especialmente de cara a las seis horas previstas para el 6 de abril, cuando el equipo realizará una secuencia intensiva de registros.

El esquema contempla:

Análisis de cráteres

Observación de flujos de lava

Estudio de formaciones geológicas

Seguimiento de un eclipse solar

Observación de la corona del Sol

Detección de posibles fenómenos en la superficie lunar

Se trata de una agenda científica que busca aprovechar al máximo la histórica aproximación humana al entorno lunar.

La emoción de Jeremy Hansen

Uno de los momentos más impactantes del viaje llegó con la observación del lado oscuro de la Tierra iluminado por la Luna, una escena que la tripulación describió con asombro. El astronauta de la Canadian Space Agency, Jeremy Hansen, compartió la reacción del equipo: "Ahora mismo estamos obteniendo una vista simplemente hermosa del lado oscuro de la Tierra iluminado por la Luna".

Luego añadió: "Es fenomenal. Ninguno de nosotros puede ir a almorzar porque estamos pegados a la ventana. Estamos tomando fotos".

La NASA informó que las imágenes captadas estarán disponibles una vez que la tripulación las transmita al control de misión en la Tierra.

El satélite argentino ATENEA ya transmite desde el espacio

En paralelo al avance de Orion, otro de los hitos destacados de la misión fue el despliegue del satélite argentino ATENEA, desarrollado por la CONAE junto con instituciones y universidades nacionales. El CubeSat se desplegó de la nave a la 1.30 am y comenzó a transmitir señales desde el espacio, integrándose así a la serie de experimentos secundarios asociados a la misión.

El satélite forma parte de la estrategia científica complementaria que acompaña a Artemis II y que busca ampliar conocimiento sobre blindaje radiológico, optimización orbital y comunicaciones de larga distancia.

Todo marcha bien

La científica y administradora asociada interina de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de la NASA, Lori Glaze, destacó el resultado de la maniobra y subrayó que la tripulación se encuentra en buen estado y la nave opera conforme a lo esperado.

Su evaluación ratifica que el desempeño de Orion y de sus sistemas críticos se mantiene dentro de los parámetros proyectados para esta etapa del vuelo.

Así, con la inyección translunar completada, Artemis II ingresó en la fase más emblemática de su travesía, con la nave Orion ya dirigida hacia la órbita lunar, una agenda científica activa y la expectativa puesta en las próximas observaciones que marcarán el regreso de seres humanos al entorno de la Luna después de más de medio siglo.