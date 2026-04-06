Artemis II superó la cara oculta de la Luna y comenzó el camino de retorno a la Tierra

La misión Artemis II de la NASA alcanzó uno de sus momentos más determinantes al completar con éxito el paso por la cara oculta de la Luna, una instancia crítica tanto desde el punto de vista técnico como simbólico. Este tramo del recorrido implicó la interrupción total de las comunicaciones con la Tierra durante aproximadamente 40 minutos, debido a que el satélite bloqueó las señales de radio, un escenario contemplado dentro del plan de vuelo pero considerado de alta tensión operativa.

La nave Orion, que transporta a la tripulación, logró atravesar esta zona sin inconvenientes y, una vez restablecida la conexión, el centro de control en Houston confirmó que todos los sistemas funcionaron correctamente y que los astronautas se encuentran en buen estado. Este episodio no solo validó la planificación previa, sino que también puso a prueba la capacidad de respuesta en condiciones de aislamiento total en el espacio profundo.

El silencio más esperado: 40 minutos de máxima tensión

Durante el tránsito por la cara oculta lunar, la misión ingresó en una fase de incomunicación absoluta. Este período, aunque previsto, representa uno de los puntos más sensibles del viaje, ya que impide cualquier tipo de intervención o monitoreo en tiempo real desde la Tierra.

Entre los aspectos clave de este tramo se destacan:

Duración de la incomunicación: aproximadamente 40 minutos.

aproximadamente 40 minutos. Causa: bloqueo de señales de radio por la masa lunar.

bloqueo de señales de radio por la masa lunar. Condición: fase planificada dentro del perfil de misión.

fase planificada dentro del perfil de misión. Nivel de riesgo: considerado uno de los momentos de mayor tensión operativa.

La superación exitosa de este segmento refuerza la confiabilidad de los sistemas autónomos de la nave y la preparación de la tripulación frente a escenarios de aislamiento total.

Restablecimiento del contacto y confirmación desde Houston

Tras emerger de la cara oculta, Orion restableció la comunicación con el centro de control, marcando un momento de alivio y confirmación técnica. Desde Houston se informó que la maniobra se desarrolló sin inconvenientes, validando tanto los sistemas de navegación como los protocolos de la misión.

En ese contexto, la astronauta Christina Koch transmitió un mensaje que reflejó tanto la normalización de la situación como el avance de la misión:

"Es un gusto volver a estar en comunicación con ustedes. Estamos de camino en regreso a la Tierra".

Este breve pero significativo mensaje simbolizó el cierre exitoso de una etapa crítica y el inicio del trayecto de retorno.

Un hito histórico: regreso tripulado a la cara oculta

El sobrevuelo de la cara oculta de la Luna no solo representa un logro técnico, sino también un acontecimiento histórico. Se trata del primer viaje tripulado a esta región en más de 50 años, lo que le otorga un valor singular dentro del programa Artemis.

Durante este segmento, la misión permitió:

Observar regiones no visibles desde la Tierra.

Registrar imágenes inéditas mediante cámaras a bordo.

Evaluar sistemas clave de navegación en espacio profundo.

Poner a prueba las comunicaciones en condiciones extremas.

La experiencia acumulada en esta fase será determinante para futuras misiones, especialmente aquellas que contemplen estancias prolongadas o exploraciones más profundas en el entorno lunar.

Imágenes inéditas y un récord de distancia

El momento culminante se produjo este lunes 6 de abril, cuando la nave alcanzó una distancia récord que permitió a la tripulación obtener una perspectiva única del satélite. Desde las ventanas de la cápsula Orion, los astronautas se posicionaron para capturar imágenes de la superficie oculta, generando un registro visual sin precedentes en el contexto de esta misión.

"Es increíble ver este lado de la Luna", expresó Christina Koch mientras documentaba la experiencia junto a sus compañeros.

Este punto del recorrido coincidió con la fase de sobrevuelo lunar, considerada clave dentro del cronograma. Según lo previsto, el mayor acercamiento al satélite se produce alrededor de las 20:00, un momento crucial para la recolección de datos e imágenes que enriquecerán el conocimiento sobre esta región poco explorada.

Una misión que consolida el camino

El éxito en el cruce por la cara oculta reafirma la solidez de Artemis II y marca un avance significativo en los objetivos del programa. La combinación de precisión técnica, preparación humana y validación de sistemas posiciona a esta misión como un paso fundamental en la exploración lunar contemporánea.

Con la nave ya en trayectoria de regreso, el foco se desplaza ahora hacia la finalización del viaje, con la expectativa de que los datos obtenidos durante este histórico sobrevuelo contribuyan a las próximas etapas de exploración espacial.