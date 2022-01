Artistas argentinos en la gran muestra de surrealismo en Londres

Obras de artistas argentinos como Antonio Berni, Juan Batlle Planas y Horacio Coppola formarán parte de la exposición "Surrealismo más allá de las fronteras" que se inaugura el 24 de febrero en Tate Modern de Londres y que busca revelar el amplio alcance de este movimiento radical, más allá de los confines de un único momento o lugar.



Basada en una extensa investigación llevada a cabo por Tate y el Museo Metropolitano de Nueva York, la muestra abarca 150 obras realizadas a lo largo de 80 años en 50 países, para mostrar cómo "el surrealismo ha inspirado y unido artistas en todo el mundo, desde centros tan diversas como Buenos Aires, El Cairo, Lisboa, Ciudad de México, Praga, Seúl y Tokio", indica el museo a través de un comunicado.



La exhibición en Tate Modern mostrará cómo este movimiento dinámico echó raíces en muchos lugares y en diferentes momentos, ofreciendo a los artistas la libertad de desafiar la autoridad e imaginar un mundo nuevo, añaden sobre la propuesta que promete "ampliar nuestra comprensión del surrealismo como nunca antes".

Pinturas, fotografías, esculturas y fragmentos de cine, muchos de los cuales nunca se han mostrado en el Reino Unido, conforman la exposición dedicada a este movimiento revolucionario que surgió en París alrededor de 1924, que priorizó el inconsciente y los sueños sobre lo familiar y cotidiano.



El recorrido va desde obras emblemáticas ligadas al surrealismo, como el teléfono-langosta de Salvador Dalí o el tren de René Magritte saliendo de una chimenea hasta piezas raramente vistas, como las fotografías de Cecilia Porras y Enrique Grau, que desafiaron las convenciones sociales conservadoras de la década de 1950 en Colombia.



Este conjunto cuya temática se dedica a la exploración de los deseos extraños e inconscientes, abarca pinturas icónicas como la de Max Ernst "Dos niños amenazados por un ruiseñor", junto a "trabajos menos conocidos pero igual de importantes", dice el comunicado a la hora de referirse a la obra "Landru in the Hotel, Paris" del rosarino Antonio Berni, uno de los artistas más importantes de Argentina.



Del 24 febrero al 29 agosto permanecerá la muestra "Surrealism Beyond Borders" en Tate Modern, una de las apuestas del museo en la temporada de primavera europea.