"Dios está del lado de los humildes y no de los soberbios", afirmó el Papa

En el marco de su primera etapa por África, el papa León XIV dejó una de las definiciones más contundentes de su viaje apostólico al sostener que "Dios no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios", una afirmación que tomó especial relieve por producirse apenas un día después del fuerte cruce público con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Desde Argelia, primera escala de una peregrinación de diez días por cuatro países africanos, el pontífice encabezó la segunda jornada de actividades en Annaba, localidad del nordeste del país donde se encuentran las ruinas de la antigua Hipona, ciudad estrechamente ligada a la figura de San Agustín, de la que fue obispo durante 34 años.

Un mensaje desde Annaba

La declaración del Papa tuvo lugar durante su visita a un pequeño centro para ancianos en Annaba, donde profundizó sobre la idea de la fraternidad como signo de esperanza.

Agregó: "Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡Entonces hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras".

Señaló que "el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, los prepotentes, con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día".

León tenía previsto visitar las ruinas de Hipona y celebrar una misa en la basílica de San Agustín.

La réplica al ataque de Trump

Las palabras pronunciadas en Argelia quedaron inevitablemente atravesadas por la controversia abierta con Trump. Durante el fin de semana, el mandatario estadounidense había cuestionado al pontífice y lo definió como "débil" y "terrible en política exterior".

La respuesta papal había llegado desde el avión que lo trasladaba hacia el continente africano, donde dejó en claro que no modificaría su posición frente a los conflictos internacionales.

"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del Evangelio", sostuvo León XIV, al tiempo que reafirmó la necesidad de volver al sendero de la paz, ya sea a través de las Naciones Unidas o mediante otros canales diplomáticos.

La gira más extensa del pontificado de Prevost

La visita a Annaba incluyó además una agenda simbólicamente potente. León XIV tenía previsto recorrer las ruinas de Hipona y celebrar una misa en la basílica de San Agustín, reforzando el vínculo espiritual con la tradición agustiniana que atraviesa su historia personal y pastoral.

El viaje, además, representa el más extenso desde su llegada al pontificado. Robert Francis Prevost, de 70 años, inició este lunes una gira que abarcará Argeli, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. En total, recorrerá 18 mil kilómetros hasta el 23 de este mes, en una travesía que consolida a África como eje central de esta etapa de su agenda internacional.

En medio de la tensión política con Trump, la escena en Annaba terminó reforzando el perfil que León XIV busca imprimirle a su pontificado: una voz centrada en el Evangelio, la paz y la defensa de los humildes, incluso cuando ese mensaje lo coloca en colisión directa con los líderes del poder global.