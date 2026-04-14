Israel y Líbano exploran un alineamiento inesperado en Washington

con foco en Hezbolá y la crisis humanitaria

Un acercamiento inédito con coincidencias clave

El escenario diplomático internacional sumó este martes un capítulo significativo tras la reunión en Washington entre el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad. Según las declaraciones posteriores, el encuentro fue considerado satisfactorio por ambas partes, destacándose un punto de coincidencia central: la necesidad de "liberar" al Líbano de la influencia de Hezbolá.

"Hoy hemos descubierto que estamos del mismo lado, y eso es lo más positivo que podíamos haber sacado", expresó Leiter ante los periodistas a las afueras del Departamento de Estado. La afirmación, reportada por el diario Times of Israel y recogida por la Agencia Noticias Argentinas, marca un tono inusual en la relación entre ambos países, históricamente marcada por tensiones y conflictos.

El diplomático israelí profundizó en esa línea al señalar que ambas delegaciones comparten el objetivo de poner fin a lo que describió como una ocupación ejercida por una potencia iraní, en referencia directa a Hezbolá. "Ambos estamos unidos en la liberación del Líbano de la ocupación ejercida por una potencia iraní llamada Hezbolá", afirmó.

Propuestas en desarrollo y expectativas de continuidad

Uno de los aspectos más relevantes del encuentro radica en su proyección futura. Leiter confirmó que las propuestas discutidas serán trasladadas a las respectivas capitales, lo que sugiere una instancia de evaluación política más amplia en ambos gobiernos.

Además, el embajador israelí expresó su expectativa de que las conversaciones continúen en el corto plazo:

Reanudación prevista: en las próximas semanas

Lugar: Washington

Formato: conversaciones directas

Según detalló, el acuerdo en elaboración no se limitaría a cuestiones de seguridad, sino que también incluiría aspectos civiles. Este enfoque integral apunta a sentar las bases para una relación más estable y duradera.

En ese sentido, Leiter planteó una aspiración ambiciosa:

"Tomar el tratado de paz y entablar una relación armoniosa como la que hemos tenido con los demás países firmantes de los Acuerdos de Abraham".

La postura libanesa: urgencia humanitaria y cese del fuego

Por su parte, la embajadora Nada Hamadeh Moawad ofreció una evaluación coincidente en términos generales, al calificar la reunión como "constructiva". Sin embargo, su intervención puso el acento en la crítica situación interna que atraviesa el Líbano.

En un comunicado posterior, Moawad detalló los principales puntos planteados durante el encuentro:

Solicitud de un alto el fuego inmediato

Reclamo por el regreso de las personas desplazadas a sus hogares

Pedido de medidas prácticas para aliviar la crisis humanitaria

"Pedí la adopción de medidas prácticas para aliviar la grave crisis humanitaria que el Líbano sigue soportando como resultado del conflicto en curso", sostuvo la diplomática, según reportó la cadena CNN.

Este enfoque introduce un elemento clave en la negociación: mientras Israel enfatiza la cuestión de seguridad vinculada a Hezbolá, el Líbano pone en primer plano las consecuencias humanitarias del conflicto.

Soberanía, territorio y compromisos pendientes

Otro eje central en la intervención de Moawad fue la defensa de la soberanía nacional. La embajadora subrayó la necesidad de:

Preservar la integridad territorial del Líbano

Garantizar la soberanía del Estado

Implementar plenamente el anuncio de cesación de hostilidades de noviembre de 2024

"Reafirmé la necesidad urgente de la plena implementación del anuncio de cesación de hostilidades de noviembre de 2024", afirmó, marcando así un punto de referencia concreto para evaluar los avances en el terreno.

Asimismo, Moawad indicó que la fecha y el lugar de las próximas բանակցaciones serán anunciados oportunamente, lo que deja abierta la evolución de este proceso diplomático.

Un proceso incipiente con múltiples desafíos

El encuentro en Washington representa un hecho significativo no solo por su carácter directo —el primero en décadas— sino también por la convergencia parcial de intereses en torno a un actor clave como Hezbolá.

Sin embargo, las diferencias de enfoque siguen siendo evidentes:

Israel prioriza la dimensión estratégica y de seguridad.

El Líbano enfatiza la urgencia humanitaria y la estabilidad interna.

En ese cruce de prioridades se jugará el futuro de unas negociaciones que, aunque aún preliminares, podrían marcar un punto de inflexión en la dinámica regional.

La posibilidad de avanzar hacia un acuerdo que incluya tanto aspectos civiles como de seguridad, sumada a la voluntad de diálogo, configura un escenario abierto, donde cada paso será determinante para definir si este acercamiento se traduce en un cambio estructural o queda como un intento más en una larga historia de desencuentros.