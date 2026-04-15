Trump redobló sus críticas contra el Papa: "¿Le pueden decir que Irán mató a 42.000 inocentes?"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar su enfrentamiento verbal con Papa León XIV al publicar un nuevo mensaje en su red social Truth Social, donde cuestionó al pontífice por su postura sobre Irán y la guerra en Oriente Medio.

En el posteo, Trump reclamó: "¿Alguien puede hacer el favor de decirle al papa León que Irán ha matado al menos a 42.000 manifestantes inocentes, completamente desarmados, en los últimos dos meses, y que es absolutamente inaceptable que Irán tenga una Bomba Nuclear?".

El mensaje cerró con la frase "AMERICA HA VUELTO", en línea con el tono político y confrontativo que viene marcando sus recientes intervenciones públicas sobre el conflicto.

La disputa se profundiza por la guerra en Irán

El nuevo cuestionamiento se inscribe en un cruce que se intensificó desde el lunes, cuando Trump ya había criticado de forma frontal al pontífice, calificándolo como "débil" y "terrible en política exterior" por sus reiterados llamados a la paz en la región. Desde el Vaticano, León XIV se manifestó en varias oportunidades contra la ofensiva impulsada por la Casa Blanca sobre Teherán, tanto de forma directa como indirecta, y reiteró pedidos para detener la escalada bélica.

La respuesta del Pontífice: "No tengo miedo"

La respuesta del Papa llegó durante el vuelo que lo trasladaba hacia Argel, primera escala de su viaje por África. En ese contexto, León XIV aseguró que no tenía "miedo" de la Administración Trump y sostuvo que continuará levantando fuertemente la voz contra la guerra, reafirmando así su posición pública frente al conflicto.

La declaración profundizó aún más el contraste entre la visión diplomática del Vaticano y la estrategia de presión que impulsa Washington sobre Irán.

El trasfondo político del nuevo mensaje

El nuevo posteo de Trump no solo volvió a apuntar contra la figura del Papa, sino que reforzó su argumento central: la necesidad de impedir que Irán acceda al arma nuclear.

En esa línea, el mandatario volvió a vincular la discusión religiosa y diplomática con la seguridad internacional, insistiendo en que resulta "absolutamente inaceptable" que Teherán pueda desarrollar una bomba nuclear.

Dentro del escenario político, el cruce adquirió una dimensión inédita por tratarse de una confrontación entre el presidente estadounidense y un pontífice también de origen norteamericano, lo que le otorgó mayor repercusión internacional.

Un choque discursivo que sigue escalando

La nueva ofensiva verbal confirma que la tensión entre Trump y León XIV dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un choque discursivo sostenido alrededor de la guerra en Irán y el papel de Occidente en Oriente Medio.

Por un lado, Trump insiste en un enfoque de seguridad, disuasión y confrontación directa con Teherán. Por el otro, el Papa sostiene una narrativa centrada en la paz, la diplomacia y el rechazo a la guerra.

Con este nuevo mensaje, la disputa sumó otro capítulo de alto voltaje político y simbólico, mientras la crisis regional continúa alimentando diferencias entre dos de las voces más influyentes del escenario internacional.