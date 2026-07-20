Asciende a 5.208 el número de víctimas tras los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Venezuela informó este domingo una nueva actualización del balance oficial sobre las consecuencias de los terremotos que sacudieron el país el pasado 24 de junio, confirmando que la cantidad de víctimas fatales ascendió a 5.208 personas.

La actualización también reflejó un incremento en el número de personas que permanecen alojadas en campamentos temporales, cuya cifra llegó a 23.820, el registro más elevado desde que ocurrió la catástrofe.

El informe oficial expone la evolución de la emergencia y muestra que, mientras algunos indicadores permanecen estables, otros continúan creciendo como consecuencia de las tareas que se desarrollan en las zonas afectadas por los movimientos sísmicos.

Se mantienen los heridos y rescatados con vida

De acuerdo con el último reporte difundido por las autoridades, el número de heridos permanece en 16.740 personas, mientras que la cantidad de rescatados con vida de entre los escombros continúa en 6.462.

Ambas cifras no registran modificaciones desde hace tres días, una situación que, según el informe, sugiere un cambio en el desarrollo de las operaciones desplegadas en las áreas más afectadas. En ese contexto, las tareas de búsqueda habrían dejado de concentrarse en la localización de sobrevivientes para orientarse ahora hacia la recuperación de cuerpos, de acuerdo con la información oficial difundida.

Crecen las asistencias sanitarias

Se informó que el número de pacientes atendidos por los servicios de salud ascendió a 39.935, lo que representa 1.643 personas más respecto del balance difundido el sábado.

Al mismo tiempo, las autoridades señalaron que continúa la actividad sísmica posterior al evento principal. En ese sentido, el total de réplicas alcanzó las 1.388, cifra que representa un incremento en comparación con el informe anterior. Los datos actualizados muestran que el sistema sanitario continúa brindando atención a un elevado número de personas, mientras las réplicas siguen formando parte del escenario posterior a los sismos registrados.

Distribución de asistencia y situación en los refugios

Tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, las acciones de asistencia incluyeron la distribución de 35,6 millones de litros de agua potable en las zonas afectadas.

Además, el volumen de ayuda alimentaria distribuida alcanzó las 10.964 toneladas, según el informe oficial. En cuanto a los campamentos temporales, el número de personas alojadas llegó a 23.820, lo que representa un incremento de 2.350 damnificados en apenas 24 horas.

Las personas evacuadas se encuentran distribuidas en 107 refugios, cuya capacidad total asciende a 27.820 plazas. Dentro de ese escenario, el estado de La Guaira concentra 12.474 damnificados, cifra que representa casi la mitad del total nacional de personas alojadas en campamentos temporales.

Daños materiales y comienzo de la reconstrucción

El informe oficial también actualizó la información relacionada con las consecuencias materiales de los terremotos. Hasta el momento se confirmó el colapso de 190 edificios, mientras que cientos más presentan daños severos, lo que configura un amplio panorama de destrucción en las áreas alcanzadas por los movimientos sísmicos.

En relación con el impacto económico, la ONU estima que los daños físicos directos ascienden a 37.000 millones de dólares. Mientras continúa la atención de la emergencia, el Gobierno informó que ya inició la fase de reconstrucción, con 9.055 viviendas en proceso de reparación, una de las primeras acciones destinadas a recuperar la infraestructura afectada.