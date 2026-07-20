Un sismo de magnitud 5,5 dejó al menos cinco muertos y cerca de 300 damnificados en Perú

Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este fin de semana la zona de los Andes de Perú y provocó un saldo de al menos cinco personas fallecidas, 21 heridos y cerca de 300 damnificados, según informaron este domingo las autoridades del país.

El movimiento telúrico ocurrió el sábado a las 21:24, hora local, equivalente a las 23:24 en Argentina, y tuvo su epicentro a dos kilómetros al oeste-suroeste de la ciudad de Sicaya, ubicada en la provincia de Huancayo, región Junín. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, una característica que, según explicaron posteriormente las autoridades peruanas, contribuyó a incrementar el impacto del fenómeno sobre las localidades afectadas.

Cinco víctimas fatales y más de veinte personas heridas

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el general Luis Vásquez, confirmó el balance preliminar de víctimas.

"Lo que tenemos hasta ahora son 5 fallecidos y 21 heridos que ya han sido confirmados por el Ministerio de Salud", declaró a la radio Exitosa. El funcionario explicó además que continúan las evaluaciones sobre la magnitud de los daños materiales.

"Hay viviendas destruidas que se están evaluando, así como viviendas afectadas. Hay también familias damnificadas", señaló.

Hasta el momento, las autoridades informaron que el terremoto dejó cerca de 300 damnificados, mientras prosiguen los relevamientos en las distintas localidades alcanzadas por el movimiento sísmico.

#Mundo 🇵🇪 ¡Atención! Un fuerte temblor de 5.5 ocurrió en Perú con epicentro al sur de Chupaca, el sismo causó varios daños en la ciudad de Huancayo, capital del departamento de Junín. pic.twitter.com/NDX6PYjEBp \— Vanguardia (@vanguardiacom) July 19, 2026

Chupaca, una de las zonas más golpeadas

Según informó la agencia Andina, las cinco personas fallecidas pertenecen a la provincia de Chupaca, donde uno de los distritos que sufrió mayores consecuencias fue Chongos Bajo.

Entre las víctimas se encuentran personas de 18, 68, 72 y 73 años, mientras las autoridades continúan verificando la situación en otras localidades afectadas por el sismo.

El titular del Indeci explicó que la escasa profundidad del terremoto, combinada con la presencia de viviendas construidas con adobe y quincha, favoreció la ocurrencia de daños de consideración en diversas comunidades de la región.

Amplio operativo de búsqueda, rescate y asistencia Frente a la emergencia, el Ministerio del Interior de Perú informó que la Policía Nacional desplegó un importante operativo destinado a tareas de búsqueda, rescate, atención y seguridad en las zonas afectadas. Según detalló el organismo mediante un comunicado, fueron movilizados más de 250 efectivos pertenecientes a las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras unidades especializadas.

Al mismo tiempo, 50 efectivos y 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios trabajaban coordinadamente junto con la Policía Nacional realizando labores de búsqueda y rescate entre los escombros.

En paralelo, estaba previsto que este domingo viajaran a la provincia de Chupaca el ministro de Defensa, Amadeo Flores, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, con el objetivo de evaluar una posible declaratoria de emergencia para esa jurisdicción.

El sistema de salud reforzó la atención de los afectados

El Ministerio de Salud de Perú informó que los 21 heridos fueron distribuidos en distintos centros asistenciales. De ese total:

11 pacientes fueron derivados al Hospital Nacional del Centro Daniel Alcides Carrión .

fueron derivados al . Tres personas fueron trasladadas al Centro de Salud Chupaca .

fueron trasladadas al . Dos heridos recibieron atención en el lugar y fueron dados de alta en ese mismo momento.

Como parte de la respuesta sanitaria, el ministerio dispuso la instalación de un Puesto Médico Avanzado, el despliegue de profesionales de psicología y el traslado del Hospital de Campaña de Junín, con el propósito de fortalecer la atención de la emergencia.

La precariedad de las construcciones agravó el impacto del sismo

El presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, explicó en declaraciones al medio peruano RPP que el elevado nivel de destrucción registrado en Pumpunya está relacionado, en parte, con las características de las construcciones existentes.

"Cuando las construcciones son hechas con las normas, con la ingeniería, obviamente van a tener mejor resultado que cuando son construidas con material de la zona; lo que denominamos viviendas precarias, entre comillas, que son más fáciles de colapsar", sostuvo.

Las declaraciones coinciden con la evaluación realizada por el titular del Indeci respecto de la vulnerabilidad de numerosas viviendas construidas con materiales tradicionales como el adobe y la quincha.

Daños en una iglesia construida en el siglo XVI

Entre las edificaciones afectadas se encuentra la iglesia Santiago León de Chongos Bajo, construida en el siglo XVI, que sufrió importantes daños estructurales como consecuencia del terremoto.

El padre Henry Díaz describió las consecuencias observadas en el templo. "La torre está un poco cuarteada, tiene rajaduras y parece que se ha inclinado un poco. Yo estaba en mi habitación, escuché un ruido y hubo unos revoques de la pared que se desconcharon", relató.

Las autoridades continúan evaluando el estado de la estructura para determinar el alcance de los daños ocasionados por el movimiento sísmico.

El movimiento principal fue seguido por doce réplicas

Tras el terremoto principal, el Instituto Geofísico del Perú contabilizó 12 réplicas, que mantuvieron en alerta a las localidades afectadas.

De acuerdo con el organismo, las dos de mayor intensidad alcanzaron magnitudes de 3,7 y 3,4, respectivamente.

Mientras avanzan las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de daños, las autoridades mantienen el despliegue de personal especializado en las zonas más comprometidas y continúan recopilando información para determinar el impacto definitivo del sismo.