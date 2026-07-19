Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán tras confirmar las primeras bajas militares desde la reanudación de la guerra

Estados Unidos lanzó este domingo una nueva oleada de bombardeos contra Irán, pocas horas después de confirmar las primeras bajas de sus fuerzas armadas desde que se reanudó la guerra en Medio Oriente. La ofensiva fue presentada por Washington como una respuesta directa a los ataques atribuidos a Teherán contra tropas estadounidenses desplegadas en Jordania.

El Ejército estadounidense informó que dos militares murieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque con misiles y drones ocurrido el viernes 17 de julio en territorio jordano. Se trata de las primeras víctimas fatales de Estados Unidos desde la reanudación de las hostilidades el pasado 7 de julio.

En ese contexto, el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) confirmó que llevó adelante una nueva serie de bombardeos contra instalaciones militares iraníes y posiciones del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, al que responsabilizó por el ataque contra sus efectivos.

De manera simultánea, medios iraníes como Mehr, Tasnim e Irna informaron que las fuerzas estadounidenses atacaron distintos puntos de la provincia de Hormozgán, entre ellos el puerto de Sirik, ubicado frente al estratégico estrecho de Ormuz, además de una zona cercana a Hajiabad. También denunciaron un bombardeo contra una central nuclear en construcción en Darkhovin, en el suroeste del país.

La respuesta iraní no tardó en llegar. El general Ali Abdolahi advirtió que cualquier nueva ofensiva estadounidense recibirá una "respuesta decisiva y devastadora", según declaraciones difundidas por la televisión estatal.

Mientras tanto, la expansión del conflicto continúa afectando a otros países de la región. Kuwait denunció nuevos ataques iraníes contra una central eléctrica y una planta desalinizadora, que provocaron incendios y daños en la infraestructura. Se trata del tercer día consecutivo de ataques sobre instalaciones estratégicas del país.

En Baréin, sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, las autoridades activaron las alarmas antiaéreas tras detectar una ofensiva iraní. El mando militar informó que sus sistemas de defensa interceptaron y destruyeron varios proyectiles antes de que alcanzaran sus objetivos.

Las sirenas también sonaron en Jordania. Según informó el Ejército israelí, un misil lanzado hacia la ciudad jordana de Áqaba fue interceptado en una operación conjunta con las fuerzas armadas de ese país. Las autoridades jordanas aseguraron haber derribado tres misiles iraníes, mientras que un cuarto cayó en una zona desértica sin provocar víctimas.

Por su parte, Irán afirmó haber atacado bases militares utilizadas por las fuerzas estadounidenses en la región, en un nuevo capítulo de un conflicto que volvió a intensificarse tras el fin del alto el fuego que había permanecido vigente hasta comienzos de julio.