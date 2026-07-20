Murió un adolescente de 14 años durante los festejos por el título de España

Los festejos por la obtención del campeonato mundial por parte de la selección de España se vieron empañados por un trágico accidente ocurrido durante la madrugada de este lunes en la provincia de Salamanca, donde un adolescente de 14 años murió y otra persona resultó herida tras el derrumbe de una fuente en la que se concentraban decenas de personas para celebrar el título.

El hecho ocurrió poco después de la medianoche en la Glorieta del Árbol Gordo, ubicada en Ciudad Rodrigo, un sitio tradicional de reunión para las celebraciones deportivas de la localidad.

Según la información difundida, la estructura ornamental de la fuente cedió debido al peso de las personas que se encontraban sobre su parte superior, provocando el desprendimiento de uno de sus sectores y su posterior caída sobre quienes permanecían en el interior del monumento.

La tragedia interrumpió abruptamente los festejos y dio paso a un importante operativo de emergencia en el lugar.

El colapso de la estructura

De acuerdo con la información publicada por el diario El Norte de Castilla, el ornamento de la fuente se desprendió por el peso de las personas que habían trepado a la parte más alta de la estructura.

Al producirse el colapso, los elementos desprendidos impactaron sobre varias de las personas que se encontraban en el interior de la fuente, conocida popularmente como el Árbol Gordo, un espacio donde habitualmente se celebran los triunfos deportivos.

El accidente generó momentos de conmoción entre quienes participaban de los festejos por la consagración mundialista.

La intervención de los servicios de emergencia

El Servicio de Emergencias de Castilla y León informó que recibió varias llamadas de alerta inmediatamente después del derrumbe.

Los avisos advertían sobre el colapso de la fuente y la presencia de personas atrapadas o alcanzadas por los elementos desprendidos de la estructura. Tras recibir las comunicaciones, los equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para asistir a los heridos y coordinar las primeras tareas de atención.

Como resultado del accidente, dos personas fueron asistidas por los servicios sanitarios y posteriormente trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo.

La víctima fatal tenía 14 años

Entre los heridos se encontraba un adolescente de 14 años, quien finalmente falleció en el centro sanitario al que había sido derivado.

La identidad del menor no fue informada en la información difundida, aunque sí se confirmó su edad y que su deceso se produjo luego de haber recibido atención médica.

La otra persona herida también fue trasladada al mismo centro asistencial.

Hasta el momento, no trascendieron datos oficiales sobre su estado de salud.

Un lugar habitual para los festejos deportivos

La fuente conocida como el Árbol Gordo constituye uno de los sitios donde habitualmente vecinos y simpatizantes se reúnen para celebrar conquistas deportivas.

Precisamente ese fue el escenario elegido por numerosos aficionados luego de la obtención del campeonato mundial por parte de España. Sin embargo, la concentración de personas sobre la parte superior del ornamento terminó provocando el desprendimiento de la estructura y el posterior accidente.

Según la información publicada, el colapso se produjo debido al peso soportado por el monumento, circunstancia que derivó en el derrumbe sobre quienes permanecían debajo.

Conmoción tras el accidente

La tragedia cambió por completo el clima de celebración que se vivía en Ciudad Rodrigo durante la madrugada.

Lo que había comenzado como una reunión para festejar la conquista deportiva de la selección española terminó con un operativo sanitario, el traslado de personas heridas y la confirmación del fallecimiento de un adolescente.

Las autoridades sanitarias actuaron tras las múltiples llamadas recibidas por el servicio de emergencias, mientras la información disponible permitió confirmar el saldo inicial de una víctima fatal y una persona herida.

Hasta el momento, la información difundida indica que los equipos médicos atendieron a los dos afectados y que uno de ellos perdió la vida luego de ser trasladado al centro de salud de Ciudad Rodrigo.