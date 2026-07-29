Ascienden a 13 los muertos por el terremoto en Japón mientras continúan las tareas de rescate

Japón atraviesa horas de intensa preocupación luego del terremoto de magnitud 7,1 que sacudió este martes la isla de Kyushu, ubicada en el sudoeste del país, y que dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas y más de 100 heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate de personas que permanecen desaparecidas o atrapadas bajo los escombros.

La información fue confirmada por la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien informó que el movimiento telúrico provocó importantes daños materiales y humanos. "Se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras", expresó la jefa de Gobierno al brindar un primer balance oficial de la tragedia.

Mientras los equipos de emergencia continúan desplegados en las zonas más afectadas, las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica debido a la persistencia de réplicas.

El derrumbe en un centro comercial

Uno de los episodios más graves ocurrió en el centro comercial AEON, ubicado en Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto. Como consecuencia del terremoto, una explosión registrada en uno de los pisos del edificio provocó el derrumbe de techos y paredes, dejando expuesta la estructura metálica del complejo comercial.

El incidente dejó un saldo de dos personas fallecidas y más de una decena de personas atrapadas entre los escombros. Desde la empresa que opera el centro comercial precisaron que la explosión se produjo una vez que clientes y trabajadores ya habían sido evacuados.

"La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal", explicó un portavoz de Aeon. El representante agregó además que ocho personas fueron rescatadas en el lugar, de las cuales cinco presentaban heridas.

En un primer momento trascendió que cerca de 30 personas permanecían atrapadas dentro del edificio. Sin embargo, posteriormente las autoridades señalaron que la cantidad real sería menor. Entre las personas que podrían encontrarse todavía en el lugar no solo habría clientes, sino también empleados del centro comercial.

Dificultades para avanzar con las tareas de rescate

Las labores de búsqueda presentan importantes complicaciones debido al estado de las estructuras afectadas. Desde la gerencia del centro comercial señalaron que la falta de una vía de acceso segura dificulta el ingreso de los equipos de rescate, lo que obliga a trabajar con extrema precaución mientras continúa la remoción de escombros.

La prioridad de los rescatistas sigue siendo localizar a posibles sobrevivientes atrapados entre los restos del edificio.

El operativo se desarrolla en paralelo con otras intervenciones en distintos puntos de la isla, donde también se registraron daños de consideración.

Otras emergencias en distintos sectores de Kyushu

Las consecuencias del terremoto no se limitaron al derrumbe del centro comercial. Las autoridades locales informaron que dos personas permanecían en paro cardiorrespiratorio dentro de una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, luego del desplome de una chimenea provocado por el movimiento sísmico.

Además, indicaron que otras nueve personas continúan desaparecidas, mientras prosiguen las tareas de búsqueda. Por otra parte, la cadena pública NHK informó que al menos 50 personas fueron trasladadas a distintos hospitales con heridas y que 12 edificios colapsaron como consecuencia del terremoto.

Advertencia por nuevas réplicas

Las autoridades japonesas mantienen un estado de máxima vigilancia debido a la intensa actividad sísmica que continúa registrándose tras el terremoto principal. Durante una conferencia de prensa, Shinji Kiyomoto, responsable de planificación de contramedidas contra sismos y tsunamis, explicó que el movimiento telúrico superficial está generando una importante actividad sísmica en la región.

En ese marco, pidió a la población mantener la precaución durante los próximos días.

Según indicó, existe riesgo de que se produzca otro gran sismo durante los próximos dos o tres días, por lo que instó a los residentes a permanecer atentos a las recomendaciones oficiales.

Un terremoto de máxima intensidad

El sismo ocurrió a las 16.30, hora local, y alcanzó el nivel máximo en la escala de intensidad sísmica Shindo, utilizada en Japón para medir la intensidad con la que se perciben los movimientos telúricos. Tras el terremoto, el Ejército japonés desplegó un importante operativo de asistencia.

En total fueron movilizados 3.600 efectivos para colaborar en las tareas de rescate y asistencia a la población. Además, se enviaron 20 aviones destinados a realizar evaluaciones aéreas de los daños ocasionados por el movimiento sísmico.