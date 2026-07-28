Terremoto en Japón provoca derrumbe en un centro comercial: buscan a desaparecidos

El suroeste de Japón vivió este martes una jornada marcada por un fuerte terremoto que provocó graves consecuencias humanas y materiales. El movimiento sísmico afectó especialmente a la isla de Kyushu, donde un centro comercial sufrió un derrumbe que dejó un "número considerable" de personas fallecidas, según informó la cadena TBS, mientras continúan las tareas de búsqueda de personas desaparecidas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó inicialmente que el sismo había alcanzado una magnitud de 7,1, aunque posteriormente revisó esa cifra y la ubicó en 6,8. El movimiento telúrico se produjo durante las últimas horas de la tarde del martes y generó una rápida respuesta de los organismos de emergencia.

Tras el terremoto también se emitió un aviso de tsunami, que permaneció vigente durante aproximadamente dos horas antes de ser levantado por la Agencia Meteorológica de Japón.

El derrumbe en el Aeon Mall

Uno de los episodios más graves ocurrió en el Aeon Mall, ubicado en la ciudad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto. De acuerdo con la información difundida, la policía recibió reportes de lo que parecía haber sido una explosión en el centro comercial. Sin embargo, las autoridades indicaron que no podían confirmar oficialmente si existían víctimas fatales dentro del edificio.

Los servicios de emergencia habían informado previamente que varias personas permanecían atrapadas luego del derrumbe de uno de los pisos del complejo.

Según informó la televisión pública NHK, entre 20 y 30 empleados continúan desaparecidos, mientras los equipos especializados desarrollan intensas tareas de búsqueda y rescate entre los escombros. Las imágenes difundidas por la emisora mostraron columnas de humo saliendo del complejo comercial poco después del sismo, mientras bomberos y rescatistas trabajaban en el lugar.

Además, al menos medio centenar de personas heridas fueron trasladadas hacia hospitales de la región para recibir atención médica.

Una persona murió y más de un centenar resultaron heridas tras un fuerte terremoto de magnitud 7,1 en el suroeste de Japón, que provocó el colapso de varios edificios, entre ellos en un centro comercial donde se teme que "muchas personas" estén atrapadas.



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Daños en rutas, edificios y servicios públicos

El terremoto también provocó daños en distintos puntos del suroeste japonés. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó mediante un mensaje publicado en X que su gobierno constituyó un grupo de trabajo destinado a reunir información, evaluar los daños ocasionados y coordinar las operaciones de rescate en caso de resultar necesarias.

Posteriormente, durante una declaración ante periodistas, señaló que existían reportes sobre lesiones sufridas por numerosas personas, además de daños en rutas, puentes y edificios.

También mencionó la existencia de apagones e incendios, aunque aclaró que todavía no se disponía de un panorama completo sobre la magnitud de los daños.

La funcionaria pidió además a la población extremar los cuidados al utilizar fuego para cocinar y mantenerse alerta ante la presencia de vidrios rotos producto del fuerte movimiento sísmico.

Hospitales, transporte e infraestructura afectados

La agencia Kyodo informó que un hospital ubicado en la ciudad de Yatsushiro recibió aproximadamente 40 personas lesionadas a causa del terremoto. Entre los daños registrados también se informó que un tren se descarriló y terminó volcado sobre uno de sus laterales en la estación de Yatsushiro.

Asimismo, varios muros de piedra del castillo de Kumamoto sufrieron deterioros como consecuencia del movimiento telúrico. Las redes sociales también reflejaron escenas de desesperación vividas durante el sismo. Diversos videos mostraron a personas intentando escapar o buscar refugio dentro de lo que aparentaba ser un supermercado mientras el edificio era sacudido por el terremoto.

Por su parte, la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres de Japón indicó que, hasta el momento, no existían reportes de daños en las principales instalaciones públicas ni en infraestructura crítica, aunque aclaró que las autoridades continuaban evaluando el alcance de los efectos del sismo.

Al mismo tiempo, los departamentos locales de bomberos recibieron numerosas llamadas de emergencia relacionadas con incendios y daños estructurales en viviendas.

Las autoridades mantienen la alerta por posibles réplicas

Durante sus declaraciones, Sanae Takaichi afirmó que el objetivo prioritario del Gobierno consiste en preservar la vida de las personas. En ese sentido, pidió a los habitantes de las zonas más afectadas que mantengan todas las precauciones debido a la posibilidad de que se registren nuevas réplicas.

El responsable de planificación de contramedidas contra terremotos y tsunamis de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), Shinji Kiyomoto, explicó durante una conferencia de prensa que el terremoto superficial desencadenó una intensa actividad sísmica en la región.

El funcionario recomendó mantener un estado de especial precaución durante los próximos dos o tres días, aunque aclaró que finalmente no se observó ningún tsunami en las zonas interiores como consecuencia del movimiento sísmico.

Sin anomalías en centrales nucleares

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó que no fueron detectadas anomalías en las tres centrales nucleares cercanas al área afectada por el terremoto.

Mientras tanto, los trenes bala Shinkansen y los servicios ferroviarios locales de Kyushu fueron suspendidos para realizar controles de seguridad. También quedó cerrada la pista del Aeropuerto Aso Kumamoto, donde, según un comunicado difundido en su sitio web, no existían perspectivas inmediatas para reanudar las operaciones.

Por otra parte, el Ministerio japonés de Defensa informó que envió aeronaves hacia la región afectada con el objetivo de evaluar la situación sobre el terreno.

La emergencia vuelve a poner a Kumamoto en el centro de la atención. La prefectura ya había sido escenario de un terremoto de gran magnitud en 2016, desastre que dejó más de 50 personas fallecidas, 1.800 heridos y decenas de miles de viviendas dañadas o destruidas. Ahora, un nuevo movimiento sísmico reabre un escenario de preocupación mientras continúan las tareas de rescate, la evaluación de daños y la búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas tras el colapso registrado en el centro comercial.