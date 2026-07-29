Terremoto en Japón: al menos dos muertos y decenas de heridos

l menos dos personas murieron como consecuencia de un potente terremoto en la isla meridional japonesa de Kyushu, y entre 20 y 30 se encuentran desaparecidas tras la explosión ocurrida este martes en el centro comercial Aeon Mall Kumamoto y el derrumbe de una fábrica de papel a causa del movimiento telúrico en la prefectura japonesa de Kumamoto, según informó la cadena pública NHK.

Inicialmente la Agencia Meteorológica de Japón indicó que el sismo tuvo una magnitud de 7,1, pero el Servicio Geológico de los Estados Unidos actualizó la cifra a 6,8.

Dos mujeres de unos 20 años murieron después de que el centro comercial en Japón se derrumbara parcialmente en una explosión tras el terremoto del martes, según la emisora pública del país, NHK, citada por CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Otras seis personas han sido rescatadas hasta ahora del lugar, incluida una que había sufrido un "paro cardiopulmonar" y cinco que resultaron heridas pero no tienen lesiones que pongan en peligro su vida, informó NHK.

Al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales y servicios de emergencia locales y más de 150.000 recibieron instrucciones de evacuación.

La primera ministra, Sanae Takaichi, declaró: "Hay varias personas heridas. En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes han resultado dañados y se han derrumbado edificios".

3.600 militares movilizados para "acelerar" las labores de rescate en Japón.

Miles de militares han sido movilizados en Japón en un esfuerzo por "acelerar" las labores de rescate y socorro, según informó el miércoles por la mañana, hora local, la cadena pública japonesa NHK.

En respuesta a una solicitud de las autoridades de la prefectura de Kumamoto, la emisora informó que las fuerzas de defensa habían "movilizado a aproximadamente 3.600 efectivos".

⚠️ JAPAN UPDATE: At least 50 injured have been hospitalized in Hikawa, Kumamoto, following the severe quake.



Aerial footage shows a factory chimney collapsing in Yatsushiro, while an explosion has been reported at the Aeon Mall Kumamoto.



地震 - Uki - Earthquake - JMA - Sismo pic.twitter.com/gHLo7eSjoH — GeoTechWar (@geotechwar) July 28, 2026

Las centrales eléctricas y las instalaciones nucleares siguen siendo seguras, dice la Autoridad Reguladora

La Autoridad Reguladora Nuclear de Japón informó que no se detectaron anomalías en tres centrales nucleares cercanas, lo que brinda tranquilidad en un país que aún es sensible a las preocupaciones sobre seguridad nuclear tras el desastre de Fukushima en 2011.

Sin embargo, el terremoto interrumpió el suministro eléctrico en toda la región. Según Kyushu Electric Power, aproximadamente 45.000 hogares e instalaciones en Kumamoto sufrieron cortes de luz temporales tras el temblor, según el sitio DW.

Varias importantes instalaciones industriales se ubican cerca de la zona afectada por el terremoto, incluyendo operaciones de Sony y de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo. Sony declaró que estaba evaluando la situación en sus instalaciones, mientras que TSMC no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Más de 40.000 personas sin electricidad en toda la isla de Kyushu, según el proveedor de energía

Más de 40.000 hogares se encuentran sin electricidad tras el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el interior de la isla de Kyushu, según una actualización en el sitio web de Kyushu Electric.

Esto ocurre mientras los residentes de la ciudad de Hikawa, situada a unos 25 km (15 millas) al sur de la ciudad de Kumamoto, informan de cortes de agua y electricidad, según la emisora pública japonesa NHK.

Según NHK, los cortes de luz y agua están afectando a "una amplia zona" de la ciudad.