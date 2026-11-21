El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, dirigido por Hamas, indicó hoy sábado que 350.000 familias en la franja de Gaza necesitan urgentemente un refugio en medio de la destrucción generalizada de hogares e infraestructura.

En un comunicado de prensa, el ministerio detalló que aproximadamente 410.000 viviendas han resultado dañadas durante el conflicto entre Israel y Hamas, con 335.000 viviendas completamente destruidas y otras 75.000 inhabitables.

"Significa que aproximadamente el 80% de los edificios en la franja fueron dañados", comentó el ministerio y agregó que aproximadamente el 90% de la infraestructura en los enclaves ha sido destruida.

El ministerio resaltó que 350.000 familias necesitan urgentemente refugio, que incluye a 270.000 familias que han estado viviendo en tiendas de campaña por más de tres años sin contar con las necesidades básicas para una vida decente. Además, advirtió además que 7.500 familias están en riesgo de inundaciones al comenzar la temporada de lluvias y que 2.500 de ellas requieren de reubicación urgente.

El ministerio estimó que aproximadamente 200.000 tiendas de campaña desgastadas necesitan ser reemplazadas inmediatamente antes de que las condiciones climáticas severas se intensifiquen e instó a la comunidad internacional a establecer un corredor humanitario dedicado a entregar suministros de refugio.

También pidió el ingreso de maquinaria pesada, combustible y refacciones necesarias para limpiar y reabrir las carreteras, así como un programa de vivienda permanente basado en una base de datos transparente que proteja los derechos de propiedad de los residentes.