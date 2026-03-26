Así fue el protocolo para la eutanasia de Noelia Castillo

La historia de Noelia Castillo Ramos, una joven catalana de 25 años, culminó tras 20 meses de lucha judicial en los Tribunales de Barcelona. Su caso no solo expuso un proceso legal complejo, sino que también generó una fuerte repercusión pública y mediática, incluso más allá de España.

La joven, que atravesó una vida marcada por múltiples adversidades, había formulado un pedido claro: ya no quería vivir. Sin embargo, su decisión encontró resistencia en su propio entorno familiar. Desde el inicio, su familia manifestó su desacuerdo, y su padre presentó diversos recursos judiciales con el objetivo de impedir el procedimiento.

Pese a estas acciones, las distintas instancias judiciales terminaron resolviendo que la decisión debía quedar en manos de Noelia, en el marco de una práctica que es legal en España.

Un procedimiento médico pautado y supervisado

El procedimiento de eutanasia se llevó a cabo bajo estrictos protocolos establecidos por el Ministerio de Sanidad español, con la intervención exclusiva del equipo médico designado. La joven solicitó que todo ocurriera en la intimidad de su habitación y que sus padres no estuvieran presentes al momento de la administración de los fármacos.

Según lo informado por el medio local El Confidencial, la familia permaneció cerca hasta el final, pero respetó la voluntad de la joven de no presenciar el momento de su muerte.

Antes de iniciar el proceso, el equipo médico realizó una verificación clave:

Confirmar que la paciente mantenía su deseo de morir

Corroborar que su capacidad mental no estuviera alterada

Este paso constituyó el último requisito antes de avanzar con el procedimiento.

Las etapas del protocolo de eutanasia

El protocolo aplicado tuvo una duración estimada de entre 15 y 30 minutos, y se ejecutó mediante administración intravenosa, opción que, según los manuales, facilita tanto la preparación como la aplicación del tratamiento.

El procedimiento incluyó una secuencia específica de medicamentos:

Premedicación con Midazolam: Administrado por vía intravenosa Objetivo: disminuir el nivel de conciencia Efecto casi inmediato Previo a la inducción del coma, que suele producirse en uno a dos minutos

Inducción al coma con Propofol: Suministrado en no más de 5 minutos Se verificó que el coma profundo se alcanzara correctamente antes de continuar

Bloqueante neuromuscular: Administrado una vez confirmado el estado de coma profundo Aplicación rápida Se utiliza incluso en casos donde el fallecimiento pudiera haberse producido tras la inducción al coma



El kit de medicación fue preparado previamente siguiendo las instrucciones establecidas en los protocolos oficiales. Aunque la normativa contempla también la posibilidad de autoadministración por vía oral, en este caso se optó por la vía intravenosa.

Un pedido marcado por el sufrimiento

La decisión de Noelia Castillo se inscribe en una historia personal atravesada por situaciones complejas. Según reconstruyó el diario El País, su infancia estuvo marcada por un entorno familiar con consumos problemáticos y trastornos de salud mental, lo que derivó en que pasara gran parte de su niñez y adolescencia en centros de menores.

En 2022, sufrió una violación grupal, y meses más tarde, el 4 de octubre, tras haber consumido cocaína, se arrojó desde el quinto piso de un edificio. La caída le provocó secuelas irreversibles, dejándola parapléjica.

Desde ese momento, su vida cotidiana quedó condicionada por múltiples complicaciones:

Alteraciones sensitivas

Dolor neuropático constante

Incontinencia fecal

Dependencia casi total para actividades básicas

En ese contexto, solicitó acceder a la eutanasia, en línea con la legislación vigente en su país.

Aprobación médica y validación judicial

En julio de 2024, la comisión correspondiente aprobó por unanimidad su solicitud, al considerar que cumplía con todos los criterios exigidos:

Condición clínica irreversible

Alto nivel de dependencia

Dolor persistente

Sufrimiento crónico e incapacitante

Sin embargo, el proceso fue judicializado por su padre con el respaldo de la organización Abogados Cristianos. En una primera instancia, un juzgado suspendió el procedimiento, pero posteriormente las distintas instancias judiciales avalaron la legalidad de la eutanasia y rechazaron los recursos presentados.

De este modo, el caso de Noelia Castillo se convirtió en un proceso emblemático que combinó debate judicial, controversia familiar y aplicación de protocolos médicos, culminando en un procedimiento que se desarrolló bajo normas estrictas y en cumplimiento de la voluntad expresada por la paciente.