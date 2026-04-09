Así viven los astronautas de Artemis II las últimas horas antes del regreso a la Tierra

La misión Artemis II ingresó en su tramo final con la tripulación ya embarcada en el retorno hacia la Tierra. En estas últimas horas a bordo de la nave Orion, el trabajo se concentra en una secuencia precisa de tareas orientadas al reingreso atmosférico y al amerizaje en el océano Pacífico, programado para el viernes 10 a las 20:00.

De acuerdo con la rutina establecida, la tripulación y los equipos de control de vuelo comenzarán en las próximas horas a preparar la cabina y revisar detalladamente los procedimientos de reentrada. El operativo previo al descenso incluye acciones específicas que resultan centrales para la seguridad de la misión:

Guardar los equipos utilizados durante el viaje

Asegurar que todos los elementos queden firmemente sujetos

Instalar los asientos para la reentrada

Estudiar y ejecutar maniobras de control en el vehículo espacial

Cada una de estas tareas apunta a que el interior de la cabina quede completamente acondicionado para soportar las fuerzas del reingreso y el posterior impacto controlado sobre el mar.

Exigencia física en microgravedad antes del regreso

A pocas horas del retorno, la rutina de Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen combina una fuerte exigencia física con la precisión operativa que requiere la misión.

Los astronautas mantienen sesiones diarias de ejercicio utilizando un sistema de volante de inercia, una herramienta especialmente diseñada para reducir los efectos de la microgravedad sobre el cuerpo humano.

El dispositivo funciona mediante un sistema de cables que permite replicar distintos tipos de entrenamiento:

Ejercicios aeróbicos similares al remo

Rutinas de fuerza

Sentadillas

Trabajo de preservación muscular

Mantenimiento de la densidad ósea

Estos ejercicios son fundamentales en la etapa previa al regreso, ya que buscan preservar la condición física de la tripulación antes de volver a exponerse a la gravedad terrestre.

Pruebas médicas para la readaptación al entorno terrestre

En paralelo con el entrenamiento físico, cada integrante de la tripulación realiza pruebas médicas orientadas a la readaptación gravitatoria. Uno de los puntos centrales de esta etapa es la evaluación de una prenda especialmente diseñada para prevenir la intolerancia ortostática, una condición frecuente tras períodos prolongados en microgravedad.

Este trastorno puede manifestarse al regresar a la Tierra con:

Mareos

Pérdida momentánea del equilibrio

Dificultad para ponerse de pie

Posibles desmayos

Para reducir esos riesgos, los astronautas prueban un traje que se utiliza debajo del sistema de supervivencia de Orion.

La prenda aplica compresión en la parte inferior del cuerpo, ayudando a sostener la presión arterial y facilitando la adaptación del organismo al regreso al entorno gravitatorio terrestre.

Precisión operativa

Las horas finales dentro de la Orion muestran una rutina en la que cada movimiento está orientado a la fase más delicada del viaje: el regreso.

La combinación de acondicionamiento físico, control médico, aseguramiento del equipamiento y maniobras técnicas refleja el nivel de detalle con el que la tripulación encara el cierre de la misión. Mientras se acerca el momento del amerizaje en el Pacífico, previsto para el viernes 10 a las 20:00, la tripulación de Artemis II transita sus últimas horas en el espacio bajo una disciplina marcada por la preparación integral del cuerpo y del vehículo, con el objetivo de que el retorno a la Tierra se concrete en condiciones óptimas.

Así, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen viven una etapa decisiva donde la ciencia, la resistencia física y la precisión operativa convergen en la antesala del esperado regreso.