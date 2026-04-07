Ataque a tiros frente al consulado de Israel en Estambul: dos muertos y heridos

La mañana de este martes quedó marcada por un ataque a tiros frente al edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, en un episodio que generó máxima tensión en uno de los sectores más sensibles de la ciudad más poblada de Turquía.

De acuerdo con los reportes de varios medios locales citados por la agencia EFE, el hecho comenzó cuando tres hombres armados abrieron fuego utilizando armas de cañón largo frente a la sede. La irrupción armada derivó de inmediato en un intenso intercambio de disparos con efectivos policiales apostados en la zona. El enfrentamiento tuvo un saldo inmediato de dos agresores muertos, mientras que el tercer atacante resultó herido y fue capturado por la policía, según la información difundida. La secuencia, desarrollada en cuestión de minutos, activó un rápido despliegue de seguridad y emergencia en todo el perímetro.

El intercambio de disparos y los policías baleados

Uno de los datos centrales del episodio es que el tiroteo no solo afectó a los atacantes, sino que también dejó policías heridos por disparos. Según el reporte, al menos un agente resultó baleado durante el enfrentamiento, aunque otros informes elevan la cifra y sostienen que podrían ser hasta tres los efectivos alcanzados por los disparos.

La mecánica del hecho, según surge de la información disponible, estuvo marcada por la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, que repelieron el ataque frente al edificio diplomático y lograron neutralizar a los agresores en el lugar.

Operativo de seguridad y zona acordonada

Tras el tiroteo, la reacción policial fue inmediata. La zona que rodea el edificio fue acordonada rápidamente, en un procedimiento destinado a asegurar el perímetro, preservar la escena y evitar nuevos riesgos.

El operativo se desplegó en los alrededores del inmueble ubicado en Estambul, la ciudad más poblada de Turquía, donde la presencia policial se intensificó luego del intercambio armado. El acordonamiento del sector respondió tanto a la necesidad de controlar la situación tras el ataque como a la atención de los heridos y la detención del tercer implicado, quien quedó bajo custodia luego de resultar lesionado durante el enfrentamiento.

La situación del personal israelí

En medio de la conmoción por el ataque, una precisión clave surgió de una fuente cercana al caso citada por la agencia AFP: ningún diplomático israelí se encuentra actualmente en territorio turco.

Ese dato añade un elemento central al contexto del episodio, al señalar que, al momento del tiroteo, no había representantes diplomáticos israelíes presentes en Turquía, pese a que el ataque ocurrió frente al edificio que alberga el consulado. La combinación entre el asalto armado, el intercambio de disparos con la policía, la muerte de dos atacantes, la captura del tercero y los agentes heridos configuró un hecho de alto impacto que mantuvo bajo máxima alerta a las autoridades en Estambul durante toda la mañana.

El episodio, según los datos reportados, deja como saldo una escena de fuerte despliegue policial, un perímetro blindado y una investigación centrada en reconstruir cómo tres hombres con armas de cañón largo lograron ejecutar el ataque frente a una sede diplomática de alta sensibilidad.