Trump aplazó su "decisión final" sobre un posible acuerdo nuclear con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó este viernes su decisión final respecto a un borrador de acuerdo nuclear con Irán. La determinación llega tras una reunión de aproximadamente dos horas con su equipo de seguridad nacional en la Sala de Situación de la Casa Blanca, según un comunicado oficial.

El funcionario de la Casa Blanca que difundió la declaración enfatizó que Trump sólo aceptará un acuerdo que sea beneficioso para Estados Unidos y que respete sus condiciones inquebrantables. En particular, subrayó que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear, un principio que se mantiene como línea roja para la administración estadounidense.

Condiciones esbozadas públicamente

Esta misma mañana, Trump anticipó sus principales exigencias a través de una publicación en Truth Social, donde detalló que se reuniría con su equipo de seguridad nacional "para tomar una decisión definitiva" el mismo día.

Entre las demandas que planteó el mandatario se destacan:

Eliminación del material nuclear enriquecido de Irán, conocido como el "polvo nuclear".

de Irán, conocido como el "polvo nuclear". Reapertura inmediata del estrecho de Ormuz , sin cobro de peajes, garantizando el tráfico marítimo sin restricciones en ambas direcciones .

, sin cobro de peajes, garantizando el . Eliminación de minas acuáticas , que podrían existir, en coordinación con el retiro del bloqueo naval estadounidense , que se levantaría una vez cumplida esta condición.

, que podrían existir, en coordinación con el retiro del , que se levantaría una vez cumplida esta condición. Reconocimiento explícito de que Irán nunca tendrá una Bomba o Arma Nuclear.

Coordinación internacional y desmantelamiento del material nuclear

Trump precisó que el material nuclear enterrado bajo tierra a gran profundidad, producto de los bombardeos estadounidenses de junio del año pasado, será desenterrado por Estados Unidos. Este proceso se realizará en estrecha coordinación con Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para garantizar su destrucción efectiva.

La referencia al "polvo nuclear" refleja la importancia que la administración estadounidense atribuye a controlar cualquier reserva de material nuclear que pudiera ser utilizada para fines bélicos, y establece un marco de cooperación técnica con organismos internacionales.

Implicaciones estratégicas del bloqueo naval y del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el transporte de petróleo, se ha convertido en un elemento central de las negociaciones. Trump indicó que su apertura inmediata, sin cobros ni restricciones, es esencial para un acuerdo satisfactorio.

Simultáneamente, la eliminación de minas acuáticas y la garantía de que el bloqueo naval estadounidense se levantará condicionan la seguridad y la libre circulación en la región. Estas medidas reflejan la combinación de presión militar y diplomática que la Casa Blanca considera imprescindible para lograr un acuerdo que cumpla con los intereses de Estados Unidos.

Un proceso de decisión aún en curso

La reunión de esta mañana en la Sala de Situación, prolongada durante aproximadamente dos horas, no concluyó con un anuncio oficial, lo que evidencia que la Casa Blanca continúa evaluando los términos y su alineación con las "condiciones inquebrantables" de Trump.

El presidente enfatizó que el objetivo principal de cualquier acuerdo será garantizar que Irán nunca posea un arma nuclear, mientras que los mecanismos de inspección, destrucción de material nuclear y reapertura del estrecho de Ormuz marcan los puntos críticos de la negociación.

Este aplazamiento refleja la complejidad de un acuerdo que combina seguridad internacional, control nuclear y geopolítica marítima, y mantiene a la comunidad internacional en expectativa sobre la posición final de Estados Unidos frente a Irán.