Ataque iraní contra Kuwait dejó un muerto y decenas de heridos

Al menos una persona murió y 63 resultaron heridas en un ataque iraní dirigido contra infraestructura civil de Kuwait, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Kuwait, según informaron las autoridades locales. La agresión generó una "enérgica condena" del gobierno kuwaití, que calificó los hechos de provocación que socavan la seguridad y la estabilidad regional.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait emitió un comunicado en el que señaló: "Kuwait rechaza enérgicamente los ataques agresivos de Irán, que provocan una escalada y un aumento de la tensión, además de socavar la seguridad y la estabilidad de la región".

Interceptación de misiles y drones

El Ministerio de Defensa de Kuwait informó que sus fuerzas habían monitoreado e interceptado al menos 13 misiles balísticos y 17 drones de ataque lanzados por Irán desde el amanecer.

El coronel Saud Abdulaziz Al-Attwan, portavoz del ministerio, detalló:

Los misiles fueron interceptados sobre varias zonas residenciales , lo que provocó la caída de escombros .

, lo que provocó la . Las fuerzas kuwaitíes detectaron y neutralizaron 17 drones hostiles.

El ataque resultó en daños significativos a instalaciones civiles, con énfasis en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, y causó la muerte de un residente de nacionalidad india. Además, se reportaron heridas a varias personas y daños materiales importantes.

Impacto en la infraestructura y transporte aéreo

Según la agencia de noticias kuwaití KUNA, citada por CNN y CBS News, los vuelos y el tráfico aéreo en Kuwait se suspendieron tras el ataque. El aeropuerto sufrió daños tanto por misiles como por drones, afectando la operatividad y generando un impacto inmediato en la movilidad internacional y la logística del país.

Reacciones diplomáticas y expulsión de funcionarios

En respuesta a la agresión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait convocó al máximo representante de Irán en el país para presentar una protesta formal y decidió reducir el tamaño de la misión diplomática iraní en Kuwait.

El comunicado oficial indicó que se entregó al encargado de negocios interino de la embajada iraní en Kuwait, Hamid Hamid Yaqoubi Far, una nota de protesta oficial en relación con los ataques continuos y se declaró a dos miembros del personal diplomático iraní como personas non gratas, ordenándoles abandonar el territorio kuwaití en un plazo máximo de 24 horas.

Esta medida refleja la gravedad percibida por el gobierno kuwaití ante una acción que combinó agresión militar directa y riesgo para la población civil, elevando la tensión diplomática en la región del Golfo.

Contexto regional y motivaciones de Irán

Irán declaró que el ataque del miércoles fue dirigido contra bases estadounidenses en la región como represalia por los últimos ataques estadounidenses contra Irán, los cuales el Comando Central de Estados Unidos describió como "ataques de autodefensa".

Este contexto evidencia la complejidad del conflicto en Medio Oriente, donde los incidentes entre Estados Unidos e Irán tienen efectos colaterales sobre terceros países, en este caso, Kuwait, cuyas infraestructuras civiles y su población resultaron afectadas directamente.