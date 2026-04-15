¿Avanza el acuerdo?: Trump dice que la guerra puede "terminar pronto"

En un escenario atravesado por la incertidumbre geopolítica, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la guerra con Irán podría "terminar pronto", una definición que buscó instalar una expectativa de desenlace inminente en medio del operativo militar desplegado por Washington en la región.

El mandatario republicano incluso fue más allá al advertir sobre "dos días increíbles", en referencia a la posibilidad de avances diplomáticos de alto impacto. Sus declaraciones se produjeron mientras el bloqueo impuesto por fuerzas norteamericanas en el estrecho de Ormuz continúa impidiendo la salida de buques desde puertos iraníes, un movimiento que mantiene bajo presión el comercio marítimo y el flujo energético global.

Pese a ese endurecimiento, desde la Casa Blanca dejaron trascender que la vía diplomática sigue abierta y que existen señales concretas para una segunda ronda de conversaciones con Teherán en Pakistán.

Islamabad vuelve a escena

La administración estadounidense confirmó que evalúa celebrar una nueva ronda de conversaciones de paz en Islamabad, luego de las negociaciones del fin de semana que no lograron un avance definitivo. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, sostuvo que "esas conversaciones se están llevando a cabo" y remarcó que existe optimismo respecto de un posible acuerdo. Según precisó, "muy probablemente" se concreten nuevos encuentros en la capital pakistaní.

A ese movimiento se sumó la llegada a Teherán del jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, cuyo rol como mediador en el conflicto fue leído como una señal positiva hacia la reanudación del diálogo.

Trump también reforzó esa expectativa al señalar que el regreso de sus negociadores a Pakistán es probable gracias al "gran trabajo" de Munir en la moderación de las conversaciones.

La tregua, las tropas y la presión militar

Las declaraciones del mandatario llegan además en medio de las dudas sobre una eventual prórroga del cese al fuego de dos semanas, que vence la próxima semana. Hasta el momento, Estados Unidos no accedió formalmente a fijar un nuevo plazo para la tregua, aunque las conversaciones extraoficiales habrían permitido reducir diferencias entre ambas partes.

En paralelo, la Casa Blanca mantiene una postura ambigua: mientras impulsa el canal diplomático, prepara el envío de miles de soldados a Medio Oriente y no descarta una represalia contra el régimen iraní si no se alcanza un entendimiento durante la pausa bélica.

El vicepresidente, JD Vance, quien encabezó la delegación estadounidense en las negociaciones previas, se mostró optimista y aseguró que Trump busca alcanzar un "gran acuerdo" con Irán, aunque reconoció que persiste una profunda desconfianza entre ambos países.

El nudo nuclear y las diferencias que persisten

Uno de los puntos centrales de fricción sigue siendo el programa nuclear iraní, eje que hizo fracasar la ronda anterior de conversaciones.

Ese desacuerdo fue determinante en el fracaso de las conversaciones del pasado fin de semana y desencadenó una nueva ola de tensión regional.

Líbano, otro frente que complica la paz

Mientras se intenta reactivar la negociación con Irán, el conflicto mantiene abierto otro frente sensible: los ataques en Líbano.

Israel continuó sus operaciones militares contra Hezbollah, grupo respaldado por Irán, bajo el argumento de que esa campaña no está cubierta por el alto el fuego. Teherán, en cambio, sostiene lo contrario. En ese marco, Líbano e Israel encabezaron en Washington una primera ronda de negociaciones directas, considerada histórica por el nivel de representación diplomática alcanzado.

Sin embargo, el conflicto en territorio libanés persiste. Este miércoles se reportó un nuevo ataque israelí sobre el sur del país, incluyendo un bombardeo sobre la ciudad costera de Tiro, una zona que hasta ahora había funcionado como refugio relativo frente a los combates más intensos cercanos a la frontera.

La combinación entre presión militar, bloqueo marítimo, disputa nuclear y nuevos intentos diplomáticos en Islamabad configura un tablero extremadamente sensible, en el que Trump busca instalar la idea de un cierre inminente mientras las negociaciones siguen abiertas.