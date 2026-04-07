Bill Gates ante el Congreso: escrutinio político y judicial por su vínculo con Jeffrey Epstein

El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparecerá el próximo 10 de junio ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el contexto de la investigación vinculada al caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. La citación marca un nuevo capítulo en un proceso que continúa sumando nombres de alto perfil y que busca esclarecer las conexiones del financista con figuras influyentes.

Gates deberá responder a preguntas formuladas por el Comité de Supervisión, organismo que solicitó formalmente su testimonio mediante una carta enviada el pasado 3 de marzo. La comparecencia tiene como objetivo profundizar en los detalles de la relación que el empresario mantuvo con Epstein, según informaron medios estadounidenses este martes, en un reporte difundido por el sitio DW y conocido por la Agencia Noticias Argentinas.

Un portavoz del magnate indicó que Gates "acoge con satisfacción" la oportunidad de presentarse ante el comité, en una señal de disposición a colaborar con la investigación en curso.

Antecedentes recientes y nuevas revelaciones documentales

El caso tomó un nuevo impulso el pasado 4 de febrero, cuando el Departamento de Justicia hizo públicas tres millones de páginas adicionales relacionadas con Epstein. En ese contexto, Gates se pronunció públicamente, anticipando algunos de los argumentos que sostendrá ante los legisladores.

El empresario ya había reconocido contactos con Epstein, pero negó de forma enfática cualquier conducta indebida. En sus declaraciones, subrayó que lamentaba profundamente el vínculo establecido: aseguró que lamentaba "cada minuto" que pasó con Epstein y calificó como una "insensatez" haber compartido tiempo con quien fue condenado por delitos sexuales.

Las acusaciones y la defensa de Gates

Uno de los puntos más controvertidos que deberá abordar durante su comparecencia está relacionado con una serie de correos electrónicos que Epstein se habría enviado a sí mismo en 2013. En esos mensajes, el financista insinuaba que Gates mantenía una aventura extramatrimonial y que estaba buscando antibióticos para tratar una enfermedad de transmisión sexual, con la supuesta intención de administrarlos a su entonces esposa sin su conocimiento.

Frente a estas acusaciones, Gates fue categórico al desmentirlas. Según explicó, esos correos nunca fueron enviados a terceros y carecen de veracidad. En sus propias palabras: "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?".

El empresario también reiteró que:

Conoció a Epstein en 2011 .

. Mantuvieron varias cenas en distintas ocasiones.

en distintas ocasiones. Nunca visitó la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes.

Estos elementos forman parte central de su línea de defensa, en la que insiste en que no existió ningún tipo de irregularidad en su comportamiento.

El impacto de las declaraciones de Melinda French Gates

Las explicaciones de Gates se produjeron en un contexto personal y mediático particularmente sensible. Su exesposa, Melinda French Gates, declaró que el empresario tenía "cuestiones que explicar sobre sus vínculos" con Epstein, una afirmación que incrementó la presión pública sobre el fundador de Microsoft.

Estas declaraciones no solo añadieron relevancia al caso, sino que también contribuyeron a que el tema adquiriera mayor visibilidad política. La relación entre Gates y Epstein, que ya generaba interrogantes, pasó a ser objeto de un escrutinio más riguroso tanto en el ámbito mediático como en el institucional.

Un comité con antecedentes de alto perfil

La comparecencia de Gates se inscribe en una serie de testimonios de figuras prominentes ante el Comité de Supervisión de la Cámara Baja. En el marco de esta misma investigación, ya han prestado declaración:

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton .

. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

La inclusión de Gates en esta lista subraya la magnitud del caso Epstein y su capacidad para alcanzar a personalidades de primer nivel en la política y el ámbito empresarial.

Expectativa ante una declaración decisiva

La audiencia prevista para el 10 de junio se perfila como un momento clave dentro de la investigación. Gates deberá responder bajo escrutinio legislativo sobre una relación que él mismo ha calificado como un error, pero que continúa generando preguntas en torno a su alcance y naturaleza.

En un escenario donde la documentación sigue emergiendo y las figuras involucradas continúan siendo convocadas, la comparecencia del fundador de Microsoft podría aportar elementos determinantes para comprender la red de vínculos que rodeó a Jeffrey Epstein. La atención estará puesta no solo en sus respuestas, sino también en las preguntas que formulen los legisladores en busca de claridad sobre uno de los casos más resonantes de los últimos años.