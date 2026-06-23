Bolivia comienza a recuperar la normalidad tras más de 50 días de protestas y bloqueos

Después de más de 50 días de protestas antigubernamentales y bloqueos que alteraron la vida cotidiana en distintos puntos del país, Bolivia comenzó a mostrar señales de recuperación con la reactivación progresiva del comercio y el abastecimiento de productos esenciales en las ciudades de La Paz y El Alto.

La normalización del suministro de alimentos representa uno de los primeros indicios visibles de la mejora de la situación. Productos de consumo diario como huevos, pollo y verduras comenzaron nuevamente a llegar a los mercados y barrios de ambas ciudades, luego de semanas marcadas por dificultades logísticas, escasez y aumentos de precios derivados de los cortes de rutas.

En este contexto, el presidente Rodrigo Paz aseguró que "el bloqueo ha sido derrotado" y ratificó la decisión de su administración de mantener el diálogo con las organizaciones afectadas por la crisis. Sus declaraciones se produjeron mientras el país intenta retomar gradualmente la actividad económica y social tras un prolongado período de conflictividad.

El impacto de los bloqueos sobre el abastecimiento

Durante las semanas de protestas, la interrupción de los principales corredores viales generó severos problemas para el transporte de mercaderías y alimentos hacia los principales centros urbanos del país.

Las consecuencias fueron visibles en los mercados de La Paz y El Alto, donde numerosos productos registraron faltantes y fuertes incrementos en sus precios. Uno de los ejemplos más representativos fue el de los huevos.

Según pudo constatar la prensa durante recorridos realizados en los últimos días, una docena de huevos llegó a costar hasta 70 bolivianos, equivalentes aproximadamente a 10 dólares, en los momentos más críticos del conflicto. Con la reactivación del tránsito y el retorno de los productores a los circuitos comerciales, el precio descendió significativamente y actualmente se ubica entre los 30 y 35 bolivianos, alrededor de 5 dólares.

La reducción de los valores refleja el impacto que tuvo la reapertura de las rutas sobre la disponibilidad de mercadería y la recuperación gradual de los mecanismos habituales de distribución.

Los productores vuelven a los mercados

La recuperación del abastecimiento también está vinculada al regreso de productores provenientes de distintas regiones del país, entre ellas Santa Cruz, quienes lograron volver a trasladar sus productos hacia los centros urbanos.

Muchos de ellos optaron por comercializar directamente en los barrios, acercando alimentos a los consumidores y contribuyendo a acelerar la normalización del mercado. Entre los testimonios que reflejan la situación se encuentra el de Martha Troche, una productora de 51 años que explicó que su familia permaneció varada durante dos semanas debido a los bloqueos.

Ahora, con las rutas nuevamente habilitadas, espera poder vender su producción de huevos para afrontar gastos médicos, una situación que evidencia las dificultades económicas que atravesaron numerosos trabajadores y productores durante el conflicto.

Las dificultades cotidianas de la población

La crisis no solo afectó a quienes producen y distribuyen alimentos, sino también a miles de familias que vieron restringido su acceso a productos básicos.

La situación quedó reflejada en la experiencia de Elsa Callisaya, una mujer aymara de 61 años, quien relató haber esperado un mes para poder comprar un pollo y preparar un plato típico con el objetivo de reunir a su familia.

Su caso resume el impacto que el desabastecimiento tuvo sobre la vida cotidiana de la población y las dificultades que enfrentaron numerosos hogares para acceder a alimentos que habitualmente forman parte de la dieta diaria.

El rol del Gobierno y el estado de excepción

Mientras la actividad comercial comienza a recuperarse, el Gobierno mantiene vigentes las medidas adoptadas para enfrentar la crisis. El estado de excepción continúa en vigor con el objetivo de evitar nuevos bloqueos y prevenir que se repitan los acontecimientos registrados durante los últimos 50 días.

Rodrigo Paz sostuvo que la medida seguirá aplicándose como una herramienta para garantizar la circulación y preservar el funcionamiento de los principales corredores de transporte.

Al mismo tiempo, la Administradora Boliviana de Carreteras trabaja en la limpieza y recuperación de las vías que permanecieron cortadas hasta el lunes, una tarea fundamental para consolidar la reapertura de los caminos y asegurar la circulación de bienes y personas.

Regreso a las aulas y desafíos pendientes

Entre los signos de normalización también aparece el regreso de los estudiantes de La Paz y El Alto a las aulas. Tras más de un mes de clases virtuales, los alumnos retomaron las actividades presenciales, marcando un paso importante hacia la recuperación de la rutina educativa.

Sin embargo, la situación todavía presenta desafíos. Aunque el abastecimiento de alimentos comienza a estabilizarse, persisten inconvenientes vinculados al suministro de combustible en las estaciones de servicio, una problemática que continúa afectando distintos sectores de la economía.

El costo económico de más de un mes y medio de conflicto

Las protestas que comenzaron a principios de mayo fueron encabezadas por tres sectores sindicales, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB).

Las movilizaciones y los bloqueos generaron un fuerte impacto económico. De acuerdo con estimaciones del sector empresarial, las pérdidas ocasionadas por la paralización de actividades y las dificultades logísticas superan los 2.500 millones de dólares.

En medio de este escenario, el expresidente Evo Morales llamó a sus seguidores a pausar las protestas, una decisión que coincidió con la reapertura de rutas y el inicio del proceso de recuperación de las actividades comerciales.

Aunque la reactivación del abastecimiento y el retorno de diversas actividades muestran señales de mejoría, Bolivia continúa atravesando las consecuencias económicas y sociales de más de 50 días de bloqueos, una crisis que dejó profundas repercusiones sobre la producción, el comercio y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.