Horror en Canadá: al menos tres muertos en un tiroteo

Un tiroteo ocurrido el lunes en el distrito de Côte-des-Neiges, considerado el más poblado del área de Montreal, dejó un saldo de tres personas muertas: un oficial de policía, un civil y el presunto atacante.

El hecho fue confirmado por la policía local, mientras que el desarrollo del operativo y sus consecuencias fueron ampliados posteriormente en una conferencia de prensa encabezada por el jefe de policía de Montreal, Fady Dagher. La gravedad del incidente también fue reportada por las cadenas internacionales CNN y Fox News, que siguieron la evolución del caso.

El suceso no solo implicó víctimas fatales, sino también dejó a una segunda agente policial herida de gravedad, generando un escenario de alta tensión en uno de los sectores urbanos más densamente poblados del área metropolitana.

Cronología de los hechos: una llamada al 911 y un ataque en la vía pública

Según la información oficial, la intervención policial se activó alrededor de las 11:35 de la mañana, cuando se recibió una llamada al 911 alertando sobre la presencia de disparos en la zona de Décarie Boulevard.

La situación se volvió inmediatamente crítica cuando los agentes llegaron al lugar y observaron un elemento que elevó el nivel de riesgo: un arma asomando por una ventana. Este detalle fue determinante en la dinámica del operativo inicial.

De acuerdo con el jefe de policía, los agentes fueron atacados a tiros en la calle, lo que desencadenó un intercambio que culminó en una tragedia de múltiples víctimas.

El episodio se desarrolló en un contexto de alta incertidumbre operativa, con una rápida escalada de violencia que terminó con consecuencias fatales tanto para personal policial como para civiles involucrados.

Víctimas y estado de los heridos

El balance oficial del tiroteo incluye una serie de impactos humanos de gran gravedad. Según lo informado:

Un oficial de policía murió en el cumplimiento de su deber.

Un civil también perdió la vida.

El presunto atacante fue abatido y falleció en el lugar.

Una segunda agente fue trasladada al hospital en estado crítico , aunque posteriormente se confirmó que ahora se encuentra estable .

, aunque posteriormente se confirmó que . Un civil adicional sufrió heridas leves, según detalló el jefe de policía de Montreal.

El jefe policial, Fady Dagher, expresó públicamente la dimensión humana del hecho al señalar:

"Hoy, uno de los nuestros ha caído en el cumplimiento de su deber de proteger y servir".

Esta declaración fue realizada en el marco de una conferencia de prensa en la que se brindaron los primeros detalles oficiales sobre el desenlace del operativo.

Hipótesis preliminar y desarrollo de la investigación

Uno de los elementos centrales aportados por la policía es la hipótesis de que el sospechoso habría actuado solo. Esta información fue comunicada como parte de las primeras conclusiones del análisis del hecho, aunque se mantiene dentro del marco de una investigación en curso.

La secuencia de eventos, desde la llamada inicial hasta el intercambio de disparos en la calle, continúa bajo revisión por parte de las autoridades competentes, que buscan reconstruir con precisión la dinámica del ataque.

Reacciones oficiales: consternación y pedido de prudencia

El impacto del tiroteo también generó reacciones en el ámbito político. La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, expresó su conmoción ante lo ocurrido en la región de Côte-des-Neiges.

En su declaración, afirmó estar:

"profundamente consternada por los trágicos sucesos ocurridos hoy en la región de Côte-des-Neiges".

Asimismo, subrayó la importancia de no interferir con el trabajo de las autoridades durante la investigación: