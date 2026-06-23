Cuarenta personas murieron ahogadas en Francia por escapar de la ola de calor

Francia atravesó este martes una jornada histórica desde el punto de vista meteorológico al registrar la temperatura media nacional más alta desde que comenzaron las mediciones en 1947. El dato fue informado por el servicio meteorológico Météo France, que confirmó que el país alcanzó una temperatura media de en medio de una nueva ola de calor que afecta a gran parte del territorio.

La cifra representa un nuevo récord nacional y refleja la magnitud del fenómeno climático que atraviesa el país europeo. Según los datos difundidos por el organismo meteorológico, a las 17 horas, horario local, el indicador térmico nacional mostraba de manera provisional una temperatura superior a cualquier registro previo obtenido desde mediados del siglo pasado.

Un récord histórico que supera marcas anteriores

La medición realizada por Météo France se basa en un indicador térmico nacional elaborado a partir del promedio de temperaturas registradas en 30 estaciones meteorológicas distribuidas en el territorio francés. De acuerdo con los datos oficiales, el valor registrado este martes alcanzó los 29,8°C, una cifra que superó en 0,4°C el récord anterior. Los registros históricos que quedaron por debajo de la nueva marca corresponden a:

• El 25 de julio de 2019.

• El 5 de agosto de 2003.

Ambas jornadas habían compartido hasta ahora el récord de temperatura media nacional más elevada desde el inicio de las mediciones.

La nueva marca se produjo en el contexto de una ola de calor que volvió a instalar temperaturas extremadamente elevadas en distintos puntos del país y que afectó tanto a grandes centros urbanos como a regiones turísticas de gran afluencia.

La segunda ola de calor en menos de un mes

Los franceses enfrentan actualmente la segunda ola de calor en menos de un mes, una situación que ha generado preocupación debido a la persistencia de temperaturas excepcionalmente elevadas. En algunas zonas del país, los termómetros alcanzaron los 40°C, incrementando los riesgos asociados a la exposición prolongada al calor y obligando a las autoridades y a diversas instituciones a adoptar medidas preventivas.

La intensidad del fenómeno se produce en un contexto en el que, según el consenso científico citado por la cadena DW con base en agencias internacionales, el cambio climático provocado por la actividad humana contribuye a que los fenómenos meteorológicos extremos sean cada vez más intensos.

La reiteración de episodios de calor extremo en un período tan breve constituye uno de los elementos más destacados de la situación actual que atraviesa Francia.

La Torre Eiffel y el Louvre cerraron por precaución

Las consecuencias de la ola de calor se hicieron sentir también sobre algunas de las principales atracciones turísticas del país. La Torre Eiffel y el Museo del Louvre, dos de los monumentos y espacios culturales más visitados del mundo, suspendieron sus actividades de manera anticipada este martes debido a las elevadas temperaturas.

Ambos sitios cerraron sus puertas a las 16 horas como medida preventiva. La decisión fue explicada por la empresa SETE, operadora de la Torre Eiffel, que fundamentó la medida en razones de seguridad. "Nos vemos obligados a adaptarnos a las altas temperaturas, la prioridad es la seguridad de nuestros equipos y de nuestros visitantes", señaló la compañía al comunicar la decisión.

El cierre anticipado refleja el impacto que las condiciones meteorológicas extremas están teniendo incluso sobre actividades turísticas y culturales que forman parte de la vida cotidiana de millones de visitantes cada año.

Medidas especiales en otros destinos turísticos

La situación también alcanzó a otros puntos emblemáticos del país. El monte Saint Michel, uno de los lugares más frecuentados por turistas, recomendó a los visitantes postergar sus recorridos debido a las condiciones climáticas imperantes.

La sugerencia buscó reducir los riesgos derivados de la exposición al calor extremo durante las horas de mayor temperatura. Al mismo tiempo, diversas instituciones culturales implementaron iniciativas destinadas a ofrecer espacios de resguardo para la población.

Museos abiertos como refugio ante el calor

En varias ciudades francesas comenzaron a adoptarse medidas para brindar alternativas frente a las elevadas temperaturas. Museos ubicados especialmente en Lyon y Nantes optaron por ofrecer acceso gratuito a sus instalaciones, permitiendo que residentes y turistas encuentren refugio en espacios cerrados y protegidos del calor.

La iniciativa busca facilitar lugares de descanso y resguardo en medio de una situación climática excepcional que afecta a amplios sectores de la población. Datos destacados de la jornada:

• Temperatura media nacional registrada: 29,8°C.

• Récord anterior superado: 25 de julio de 2019 y 5 de agosto de 2003.

• Diferencia respecto de la marca previa: 0,4°C.

• Temperaturas máximas alcanzadas en algunas zonas: 40°C.

• Cierre anticipado de la Torre Eiffel y el Museo del Louvre: 16 horas.

• Segunda ola de calor registrada en menos de un mes.

Con temperaturas récord, monumentos cerrados, medidas preventivas en centros turísticos y acciones especiales para resguardar a la población, Francia atraviesa uno de los episodios de calor más intensos de su historia reciente, una situación que quedó reflejada en la jornada más cálida desde el inicio de las mediciones meteorológicas en 1947.