EE.UU. activa un "mecanismo de monitoreo" en Líbano para sostener el frágil alto el fuego

Estados Unidos estableció un "mecanismo de monitoreo" destinado a supervisar el frágil alto el fuego en el Líbano, en un contexto marcado por repetidas violaciones atribuidas a Israel y Hezbollah, según informó un funcionario estadounidense citado por CNN y ABC News, y consignado por la Agencia Noticias Argentinas.

La decisión se produce en un escenario de creciente tensión regional, donde las dinámicas del conflicto en el Líbano no solo impactan en el terreno local, sino que también generan preocupación por su posible efecto dominó sobre otras negociaciones diplomáticas en curso, incluidas las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

De acuerdo con la información oficial, el principal objetivo de esta nueva herramienta es evitar que la escalada de violencia en la zona termine por descarrilar procesos diplomáticos más amplios, que dependen de un mínimo de estabilidad en el terreno.

Las llamadas de Marco Rubio y la coordinación diplomática

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo el viernes conversaciones telefónicas con dos actores clave del escenario regional: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del Líbano, Joseph Aoun.

Según el funcionario estadounidense citado en los reportes, estas comunicaciones se centraron en dos ejes principales:

Consolidar el alto el fuego vigente en el Líbano

Explorar y preparar conversaciones futuras entre las partes involucradas

Estas llamadas fueron el punto de partida inmediato para la activación del nuevo mecanismo de monitoreo. En ese sentido, el gobierno estadounidense buscó reforzar su rol como mediador activo en una situación que se mantiene altamente volátil.

CENTCOM como eje operativo del monitoreo

Como resultado directo de esas gestiones diplomáticas, Estados Unidos puso en marcha un sistema de seguimiento a través del CENTCOM (Comando Central de Estados Unidos).

El objetivo del mecanismo es proporcionar a los responsables de políticas públicas estadounidenses información en tiempo real y precisa sobre los combates en el Líbano, permitiendo así una toma de decisiones más rápida y ajustada a la evolución del conflicto.

El funcionario detalló que el sistema está diseñado para mejorar la capacidad de observación y respuesta diplomática, en un contexto donde las condiciones en el terreno pueden cambiar con rapidez debido a la persistencia de enfrentamientos.

En términos operativos, el esquema se apoya en la estructura militar y de coordinación regional del CENTCOM, que actúa como plataforma de recopilación y análisis de información vinculada a la situación en el terreno libanés.

Presencia de delegaciones y continuidad de las negociaciones

El proceso diplomático no se limita al monitoreo. Según la información oficial, funcionarios israelíes y libaneses viajarán a Washington durante tres días esta semana para continuar con el trabajo en torno a la estabilización del alto el fuego y las conversaciones futuras.

Esta presencia simultánea en la capital estadounidense refleja la intención de mantener un canal de diálogo activo, incluso en medio de un contexto de tensiones persistentes.

Asimismo, se informó que las negociaciones mediadas por Estados Unidos entre Israel y el Líbano están previstas para comenzar el martes por la mañana, lo que marca un nuevo paso en el intento de formalizar o reforzar los compromisos de cese de hostilidades.

Un escenario diplomático interconectado y de alto riesgo

El conjunto de medidas adoptadas por Washington —desde las llamadas de alto nivel hasta la implementación del mecanismo de monitoreo— se inscribe en un contexto donde el equilibrio regional aparece como un factor crítico.

De acuerdo con el funcionario citado, las violaciones reiteradas del alto el fuego por parte de Israel y Hezbollah constituyen un elemento de riesgo central, ya que podrían comprometer no solo la estabilidad en el Líbano, sino también afectar negociaciones más amplias entre Estados Unidos e Irán.

En este marco, el monitoreo en tiempo real mediante el CENTCOM se presenta como una herramienta destinada a reducir la incertidumbre operativa y fortalecer la capacidad de respuesta diplomática frente a eventuales escaladas.