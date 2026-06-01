Bolivia se sumerge en su segundo mes de bloqueos sin señales de diálogo

Bolivia inició el segundo mes de bloqueos con casi un centenar de puntos cerrados en vías públicas, en un contexto marcado por desabastecimiento, escasez de combustibles y alza de precios, según medios locales. Las protestas, que comenzaron el 1 de mayo, surgieron inicialmente con demandas salariales, pero rápidamente evolucionaron hacia una confrontación política centrada en la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El último reporte de movilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras, citado por Xinhua, señala que este lunes se registraron 91 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos bolivianos. Entre ellos, la región central de Cochabamba, considerada el eje de conexión entre las regiones occidental y oriental del país, sigue siendo el principal foco del conflicto.

Impacto social y económico

El aumento de los bloqueos en los últimos días ha profundizado el aislamiento de las regiones y ha agravado la escasez de alimentos, combustibles e insumos médicos. La vida cotidiana se ha visto alterada de manera significativa en las principales ciudades:

En La Paz y El Alto , se observan largas filas de personas intentando conseguir combustibles.

y , se observan intentando conseguir combustibles. La dificultad para abastecer mercados locales ha crecido, afectando tanto a consumidores como a comerciantes.

La presión sobre la economía regional se combina con un clima de incertidumbre social que complica la planificación y el acceso a servicios esenciales.

Postura del Gobierno y actores movilizados

Mientras los sectores movilizados mantienen la presión en las carreteras, el Gobierno ha declarado que las protestas han adquirido un carácter desestabilizador, con un impacto grave en la institucionalidad del país.

Los intentos de acercamiento entre las partes sufrieron un revés el domingo, cuando la Central Obrera Boliviana y otros sectores movilizados resolvieron mantener los bloqueos, descartando cualquier diálogo con el Ejecutivo. Esto ocurrió pese a que quedaron sin efecto las órdenes de aprehensión emitidas contra dirigentes involucrados en las protestas.

La decisión de los manifestantes de continuar con los bloqueos evidencia una postura de inflexibilidad, mientras que el Gobierno insiste en la necesidad de restablecer el orden y la institucionalidad.

Contexto regional y logística

Cochabamba, en su papel de conector entre occidente y oriente, se ha convertido en un punto crítico para la movilidad nacional. La concentración de bloqueos en esta región no solo complica el tránsito interdepartamental, sino que también agrava la distribución de alimentos y combustibles, reforzando la sensación de aislamiento territorial.

Las cifras recientes sugieren que las 7 de 9 regiones afectadas enfrentan problemas logísticos crecientes, con repercusiones directas en la vida diaria de la población y en la economía local.