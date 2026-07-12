Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán para impedir el cierre del estrecho de Ormuz

Estados Unidos lanzó este domingo una nueva oleada de ataques contra Irán con el objetivo de impedir que las fuerzas iraníes bloqueen el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

La ofensiva comenzó a las 17:00 de Washington (18:00 de Argentina), según informó el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), que aseguró que la operación busca evitar ataques contra embarcaciones comerciales y tripulaciones civiles que transitan por la zona.

Escalada militar en el Golfo

Los bombardeos se produjeron después de que Irán lanzara misiles y drones contra varios países del Golfo y anunciara el cierre del estrecho de Ormuz, en respuesta a los recientes ataques estadounidenses.

Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos informaron ataques sobre sus territorios, mientras que Jordania confirmó que tres misiles iraníes impactaron en su espacio sin provocar daños.

Además, los Guardianes de la Revolución reivindicaron un ataque contra instalaciones de apoyo logístico de portaaviones estadounidenses en el puerto omaní de Duqm.

El estrecho de Ormuz, en el centro del conflicto

La tensión gira en torno al control del estrecho de Ormuz, por donde circula una parte significativa del comercio mundial de hidrocarburos.

Los Guardianes de la Revolución aseguraron que el paso permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso" y condicionaron su reapertura al cese de la intervención militar estadounidense en la región.

Sin embargo, el Centcom negó esa versión y sostuvo que la navegación continúa desarrollándose con normalidad.

"Irán no controla el estrecho de Ormuz", afirmaron desde el comando militar estadounidense.

Trump habló de un golpe "muy duro"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas estadounidenses golpearon "muy duro" a Irán.

Según el Centcom, desde el reinicio de las hostilidades ya se ejecutaron cerca de 140 ataques contra distintos objetivos iraníes.

Mientras tanto, medios iraníes reportaron explosiones en Bandar Abás, Sirik, la isla de Qeshm y la provincia de Juzestán, además de la muerte de un soldado en la ciudad de Jask.

Crece la preocupación por el conflicto

En medio de la escalada, Irán sostuvo que los nuevos bombardeos estadounidenses dejaron sin efecto los recientes esfuerzos diplomáticos para alcanzar una salida negociada al conflicto.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, quien actúa como mediador, volvió a reclamar una desescalada y pidió a ambas partes retomar el diálogo.

Las hostilidades recrudecieron pese al protocolo de tregua firmado el 17 de junio entre Washington y Teherán, que contemplaba un período de 60 días para negociar el fin del conflicto. Sin embargo, los enfrentamientos se reanudaron tras una serie de ataques contra buques comerciales en la región, de los que Estados Unidos responsabilizó a Irán.

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