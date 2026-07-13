El desgarrador mensaje de Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su familia en Venezuela

El futbolista cordobés Lucas Trejo atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la confirmación de la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y de sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, quienes perdieron la vida como consecuencia de los terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La tragedia familiar ocurrió en el marco de un desastre que provocó miles de víctimas fatales y dejó una profunda conmoción tanto dentro como fuera del país.

Después de varios días marcados por la incertidumbre, la búsqueda y la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos, el deportista realizó su primera publicación en redes sociales tras conocerse el desenlace. El mensaje estuvo acompañado por una fotografía familiar y reflejó el profundo dolor que atraviesa luego de la pérdida.

Un mensaje cargado de emoción

En su primera aparición pública desde que se confirmó la muerte de su familia, Lucas Trejo compartió una imagen junto a su esposa e hijos y escribió una frase breve, pero cargada de sentimiento.

"Los amo, todos los días, por siempre", expresó el futbolista en una publicación que rápidamente generó numerosas muestras de acompañamiento y solidaridad. El posteo fue realizado después de que las autoridades confirmaran que Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa fueron encontrados sin vida entre los escombros del edificio que colapsó durante los terremotos.

La imagen se convirtió en un homenaje íntimo del jugador hacia su familia, en medio del duelo provocado por una tragedia que conmovió a miles de personas.

La búsqueda desesperada tras el derrumbe

Los sismos golpearon con fuerza a las ciudades de Caracas y La Guaira, donde se produjo el derrumbe del edificio en el que se encontraba la familia del futbolista. Desde el momento en que ocurrió el desastre, Lucas Trejo inició una intensa búsqueda para intentar encontrar a sus seres queridos, quienes permanecían desaparecidos.

En medio de la incertidumbre y la angustia, recurrió también a sus redes sociales para pedir ayuda y solicitar que rezaran por ellos. En aquel momento escribió un mensaje que reflejaba la desesperación que atravesaba mientras esperaba noticias.

"No sé nada de mi familia. Oren por ellos. Quiero creer que no estaban ahí", publicó durante los primeros días posteriores al terremoto, cuando aún no existía confirmación sobre el destino de su esposa e hijos.

Finalmente, la esperanza dio paso a la confirmación del fallecimiento de los tres integrantes de su familia, quienes fueron hallados entre los restos del edificio derrumbado.

El difícil momento que atraviesa el futbolista

Los días posteriores al terremoto estuvieron marcados por el dolor y la búsqueda constante. Según relató Karen, hermana del futbolista, Lucas Trejo se encontraba "sedado" y "muy mal" debido a la tragedia que le tocó afrontar.

También explicó que la familia solo pudo mantener una comunicación con él, ya que permanecía concentrado en las tareas de búsqueda entre los escombros.

Ese testimonio permitió dimensionar el impacto emocional que provocó la pérdida de su esposa y sus dos hijos, en un contexto de desesperación compartido por miles de familias afectadas por los terremotos.

Una tragedia que dejó miles de víctimas

El desastre ocurrido el 24 de junio tuvo consecuencias devastadoras en distintas zonas de Venezuela. Las autoridades informaron que la cantidad de fallecidos superó las 4.300 personas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó oficialmente el número de víctimas fatales al señalar que "la cifra de venezolanos y venezolanas fallecidos por la acción directa de los terribles terremotos del 24 de junio es de 4.333".

Ese balance reflejó la magnitud de una catástrofe que provocó el colapso de numerosas construcciones y dejó a miles de familias afectadas.

El impacto del desastre en las familias

Los terremotos destruyeron una gran cantidad de viviendas, obligando a numerosos damnificados a abandonar sus hogares. Como consecuencia de esa situación, muchas familias afectadas fueron alojadas en campamentos improvisados instalados en estadios, plazas y veredas, mientras continuaban las tareas de asistencia y recuperación tras el desastre.

En ese contexto, el caso de Lucas Trejo trascendió el ámbito deportivo y se convirtió en uno de los testimonios más conmovedores de la tragedia.

La conmoción generada por la pérdida de su familia se extendió más allá de las fronteras venezolanas, despertando expresiones de solidaridad y acompañamiento.

El acompañamiento de la comunidad futbolística

Tras conocerse el desenlace de la búsqueda y la publicación realizada por el jugador, Lucas Trejo recibió el apoyo de la comunidad futbolística y de numerosos seguidores.

Las muestras de acompañamiento se multiplicaron luego de que compartiera la fotografía familiar y el mensaje dedicado a su esposa e hijos, reflejando el impacto que provocó su historia en distintos ámbitos.