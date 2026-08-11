Colombia: al menos 224 muertos y cientos de heridos tras el terremoto

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes por la mañana dejó, según el reporte más reciente de las autoridades locales difundido a medios internacionales, un saldo de 224 personas muertas y 668 heridas. La magnitud de la emergencia se refleja en los daños registrados en diferentes ciudades, la suspensión de operaciones en aeropuertos y el colapso de edificios.

El balance fue modificándose a lo largo de la jornada. Más temprano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) había informado un registro preliminar de 169 personas fallecidas y 668 heridas en el país. De acuerdo con esa primera actualización, 165 de las muertes correspondían a ciudades capitales de distritos.

La jornada había comenzado con un saldo parcial de 132 muertos, como consecuencia del terremoto de magnitud 7,4. Las cifras, por lo tanto, fueron aumentando a medida que avanzaron las tareas de búsqueda, rescate y evaluación de los daños provocados por el movimiento telúrico.

Los últimos números mencionados fueron divulgados por el sitio Actualidad RT, entre otros medios, y daban cuenta de una emergencia que continuaba en desarrollo.

Cinco ciudades permanecen en alerta roja

Este martes a primera hora, Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia permanecen en alerta roja tras el movimiento telúrico. La emergencia también provocó importantes interrupciones en distintos servicios e infraestructura. En total, siete aeropuertos quedaron con sus operaciones suspendidas, mientras que fueron contabilizados 86 edificios colapsados.

El terremoto se sintió en varias ciudades de Colombia y también en naciones vecinas, provocando daños importantes particularmente en Cali, Manizales y Quibdó.

Mientras los balances continuaban actualizándose, las autoridades locales y los organismos de respuesta permanecían desplegados en las zonas afectadas para atender a las víctimas, evaluar los daños y avanzar con las tareas de rescate.

Pereira: toque de queda y personas atrapadas

En Pereira, las autoridades adoptaron medidas excepcionales frente a la situación generada por el terremoto. Entre ellas se encuentra la declaración de un toque de queda.

Durante el movimiento telúrico, además, 16 personas quedaron atrapadas en el sistema de cable de la ciudad. La situación se sumó a las dificultades generadas por el impacto del terremoto sobre distintos servicios. Las telecomunicaciones también se encontraban colapsadas, por lo que fue necesario activar la comunicación mediante radioteléfonos para sostener los contactos en medio de la emergencia.

La interrupción de las comunicaciones representó otro de los obstáculos que debieron enfrentar las autoridades y los equipos desplegados en las zonas afectadas, en un contexto en el que las tareas de rescate y asistencia continuaban.

Cali concentra una fuerte presión hospitalaria

La situación en Cali también adquirió una dimensión crítica. El alcalde Alejandro Eder advirtió que la ciudad enfrentaba la mayor presión hospitalaria, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia. Según informó el jefe comunal, había 949 heridos y al menos 239 personas atrapadas bajo los escombros. Además, al menos 10 centros hospitalarios tuvieron que suspender sus operaciones, incrementando la presión sobre el sistema sanitario.

Los datos difundidos sobre Cali aparecen en el marco de balances generales que continuaban siendo preliminares y podían modificarse a medida que avanzaban las tareas de asistencia y rescate.

Ante la magnitud de la situación, equipos de búsqueda y rescate procedentes de Bogotá y Medellín ya trabajaban en la zona para apoyar las labores de emergencia. Los grupos contaban con caninos especializados y un sistema de drones para colaborar en la búsqueda de personas.

El alcalde también informó que ordenó la militarización de toda la ciudad, especialmente en las zonas afectadas por el temblor. A esa medida se sumó el toque de queda, dispuesto ante amenazas de saqueos, mientras continuaban las operaciones destinadas a encontrar y rescatar a las personas que permanecían bajo los escombros.

Las tareas de rescate continúan en las zonas afectadas

Las autoridades locales continuaban con las labores de rescate en búsqueda de sobrevivientes en distintas zonas afectadas del país. La presencia de equipos especializados procedentes de Bogotá y Medellín buscaba reforzar la respuesta ante la magnitud de los daños.

Los equipos desplegados trabajan con recursos destinados a localizar a personas que pudieran encontrarse atrapadas. Entre esos recursos se encuentran los caninos especializados y los drones mencionados por las autoridades. La situación seguía siendo dinámica y las cifras podían cambiar. La propia Asocapitales advirtió que los números eran preliminares, debido a que las autoridades territoriales y los organismos de respuesta permanecían trabajando directamente en las zonas afectadas.

La entidad, además, mantenía contacto permanente con las administraciones locales con el objetivo de identificar las necesidades prioritarias y apoyar la respuesta en las ciudades más afectadas.

El presidente viajó a Quibdó

En medio de la emergencia, el presidente Abelardo de la Espriella viajó a Quibdó, en el departamento de Chocó, donde se localizó el epicentro del terremoto.

El mandatario se trasladó hasta la región para expresar personalmente su solidaridad con la población y asumir un compromiso de asistencia para las familias afectadas. En ese contexto, manifestó su decisión de subsidiar a al menos 1.300 familias que resultaron afectadas por la emergencia provocada por el terremoto.

El viaje presidencial se produjo mientras las autoridades locales y los equipos de emergencia continuaban desplegados en diferentes puntos del país, con especial atención sobre las zonas que registraron daños y personas atrapadas.

Argentina ofreció asistencia a Colombia

La emergencia también generó una respuesta desde la Argentina. El Gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia tras la tragedia provocada por el terremoto.

El funcionario nacional envió además un saludo a la distancia al pueblo colombiano y manifestó, a través de las redes sociales, "la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria". Quirno explicó que el Gobierno argentino se encontraba en contacto con las autoridades colombianas para coordinar la disposición de asistencia frente a la situación generada por el movimiento telúrico.

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", sostuvo el canciller.